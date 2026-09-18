ClubSmart üyelerine milyonlarca TL değerinde yakıt puan Shell’den hediye

Shell&Turcas, misafirlerinin yolculuklarına değer katan avantajlarına Boş Yok kampanyasıyla bir yenisini daha ekliyor. 16 Eylül–31 Ekim 2026 tarihleri arasında tüm Shell&Turcas istasyonlarından tek seferde 2.000 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi yapan Shell ClubSmart üyeleri, fişlerinde yer alan kampanya koduyla katılım sağlayarak 1.250 TL’ye varan yakıt puan kazanıyor. Üyelerin günde bir kez olmak üzere kampanya dönemi boyunca toplam üç kez yararlanabildiği kampanyada, milyonlarca TL değerinde yakıt puan hediye ediliyor.

Engin Akyürek’in rol aldığı, ClubSmart üyelerine sunulan avantajların anlatıldığı yeni reklam filminde ise bu fırsattan herkesin yararlanması için kollar sıvanıyor. “Herkes Kullansın Diye” mesajıyla hazırlanan film, Engin ve Naci’nin kampanyayı duymayan kimse kalmasın diye başvurdukları birbirinden eğlenceli yöntemleri ekranlara taşıyor.

ClubSmart avantajlarıyla “İnsanların İstasyonu”

2 milyonun üzerinde aktif üyesi bulunan Shell ClubSmart, misafirlerine farklı ihtiyaçlarına karşılık veren kampanyalar ve avantajlar sunuyor.

Misafirlerinin yol arkadaşı olmaya ve yolculuklarının her aşamasına değer katmaya özen gösteren Shell&Turcas, Boş Yok kampanyasıyla bu yaklaşımı yakıt alışverişlerinde kazanılan puanlara taşıyor. “Herkes Kullansın Diye” çağrısıyla da ClubSmart üyelerini 31 Ekim’e kadar sürecek kampanyadan yararlanmaya davet ediyor.

Fiş koduyla katılan ClubSmart üyeleri kazandıkları puanı anında öğreniyor

Shell ClubSmart üyeleri, yakıt fişlerinde yer alan kampanya kodunu “BOSYOK boşluk kampanya kodu” yazıp 2313’e SMS göndererek veya shell.com.tr üzerinden girerek kampanyaya katılabiliyor. Katılımını tamamlayan üyeler, 100 TL, 200 TL, 500 TL, 750 TL veya 1.250 TL değerindeki yakıt puan seçeneklerinden hangisini kazandığını anında öğrenebiliyor.

Henüz Shell ClubSmart üyesi olmayan misafirler de yakıt alışverişinden önce ClubSmart kartlarını istasyon personelinden temin ederek kampanyaya dahil olabiliyor. Puanların geçerliliğini koruması için yakıt alımını takip eden yedi gün içinde kampanya katılımının ve kart kaydının tamamlanması gerekiyor.

Tek seferde yapılan 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde, tutardan bağımsız olarak yalnızca bir kampanya kodu veriliyor. Kampanya kapsamında kazanılan yakıt puanlar 30 Kasım 2026’ya kadar kullanılabiliyor. Kampanyanın tüm koşullarına Shell’in resmi kanallarından ulaşılabiliyor.