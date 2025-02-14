Hero Baby'den ‘İçindekine Güven’ kampanyası

Bu lansman ile ebeveynlere “bebeğin için en iyisini sen bilirsin” diyen Hero Baby, ham maddelerinde tarım ilacı içermeyen, tohumdan rafa her aşamasını kontrol altında yürüttüğü koruyucu ve renklendirici içermeyen ürünleri ile bir kez daha bebek beslenmesinde güvenilir bir marka olduğunun altını çizdi.

‘İçindekine Güven’ sadece bir reklam çalışması değil, markanın amaç odaklı vizyonu ile çıktığı yolda önemli bir adım.

Hero Baby, ebeveynlerin güvenle tercih edebileceği temiz içerikli ürünler sunarken, aynı zamanda onlara ebeveynlik yolculuklarında kendilerine güvenmeleri için ilham vermeyi amaçlıyor.

Tüketiciler daha bilinçli ve seçici; bu yüzden marka da onlara güvenilir bir bağ sunmayı hedefliyor.

“Ebeveynlerin güveni en büyük sorumluluğumuz”

Etkinlikte konuşan Hero Baby Türkiye Pazarlama Direktörü Gökçe Uysal Kürer; “‘İçindekine Güven’ kampanyası, ebeveynlerin bebeklerini gönül rahatlığıyla besleyebileceği ürünler sunma hedefimizin bir yansıması. Her ürünümüz, bebeklerin hassas ihtiyaçlarına göre özenle hazırlanıyor ve bu süreçte uluslararası güvenlik ve sağlık standartlarını titizlikle takip ediyoruz. Hero Baby olarak, annelerin ve babaların bize duyduğu güveni en büyük sorumluluğumuz olarak görüyor, onların bu yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Ebeveynlik paylaştıkça güzel”

Oyuncu ve iki çocuk annesi olan Müge Boz ve eşi Caner Erdeniz, konuşmacı olarak katıldıkları etkinlikte, eşit ebeveynliğin önemine dikkat çektiler ve “Ebeveynlik hayatımızdaki en büyük dönüşümlerden biri. Bir anda sadece kendimiz için değil minicik bir kalp için de düşünmeye, hissetmeye, sorumluluk almaya başlıyoruz. Ve bu yolculuk gerçekten paylaştıkça güzelleşiyor. Çocuğumuzun gelişiminde hem anne hem babanın aktif rol alması, onun kendini daha güvende hissetmesini sağlıyor. Eşit ebeveynlik sadece iş bölümü yapmak değil, birlikte öğrenmek, birlikte büyümek ve çocuğumuza sevgi dolu bir denge sunmak demek” dediler.

“İlgili babalığı yaygınlaştırmalıyız”

Etkinlikte Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Kurumsal İş Birlikleri ve Savunu Direktörü Hasan Deniz şunları söyledi: “Babaların, çocuklarının bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlendiği, çocuklarıyla karşılıklı ve yakın ilişki geliştirdiği, şiddetin hiçbir türünü sergilemediği babalık tutumu olarak ‘ilgili babalığı’ yaygınlaştırmalıyız. Babaların katılımı, çocuğun çok yönlü ve bütüncül gelişimini olumlu yönde etkilerken aynı zamanda baba-çocuk arasındaki yakınlığın da güçlenmesine büyük katkı sağlıyor. Babaların katılımı, eşler arasında bakım yükünün de eşit paylaşımını destekliyor. Tabii, babalığın yalnızca babaların bireysel değişimiyle dönüştürülemeyeceğini de unutmamalıyız. Özel sektörün, babalık izni ve çalışanlara sunulan eğitimler gibi düzenlemeler ve aynı zamanda ürün, reklam, kampanya gibi araçlar vesilesiyle toplumla kurduğu iletişimin, babalığın dönüştürülmesinde çok önemli rolü ve etkisi var.”

Bebek beslenmesi sadece doymak değildir; büyümek, güçlenmek ve geleceğe sağlam adımlar atmaktır. İşte bu yüzden Hero Baby, güvenilirliği ve yüksek kalite standartlarıyla ebeveynlerin bir numaralı tercihi olmaya devam ediyor.