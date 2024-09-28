Hesap ödemede kolaylık: Akbank "Harcama Bölüştür’ kolayca paylaştırabiliyor

Akbank akıllı, kişiselleştirilmiş ve kullanıcı dostu dijital bankacılık çözümleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Akbank Mobil’de yer alan 'Ödeme İste' özelliği, şimdi 'Harcama Bölüştür' seçeneğiyle kullanıcıların ortak harcamalarını hızlı ve pratik bir şekilde bölüşmelerine olanak tanıyor. Bu yeni özellik sayesinde Akbanklılar, artık toplu yapılan harcamaları tek tek hesaplamakla uğraşmadan, uygulama üzerinden paylaşabiliyor.

Kişi sayısına göre bölüştürebiliyor

Akbank Mobil'de 'Ödeme İste' menüsü altında sunulan ‘Harcama Bölüştür’ özelliği, özellikle arkadaşlar arasında yapılan ortak ödemeler, aile içi harcamalar ya da grup etkinliklerinde büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar, toplu bir harcamayı seçerek belirledikleri kişi sayısına göre bölüştürebiliyor ve ödemeleri talep edebiliyor.

Ortak harcamaların yönetimi kolaylaştırılıyor

Yeni özellik hakkında açıklamalarda bulunan Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, "Akbank olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını ön planda tutarak geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle dijital bankacılık alanındaki öncü rolümüzü devam ettiriyoruz. 'Ödeme İste' ile müşterilerimize sadece bir para transferi aracı sunmakla kalmıyor, eklediğimiz 'Harcama Bölüştür' özelliği ile aynı zamanda ortak harcamaların yönetimini de kolaylaştırıyoruz. Müşterilerimiz, toplu harcamaları bölüştürme ve ödeme süreçlerini sorunsuz bir şekilde yönetebiliyorlar. Müşteri deneyimini sürekli olarak iyileştirme misyonumuzla, müşterilerimizin günlük yaşamlarına hız, kolaylık ve pratiklik getiren, finansal işlemlerini daha verimli ve zahmetsiz bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan dijital çözümler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

Kişiselleştirilmiş, esnek ve pratik bir çözüm

Nakit Yönetimi alanında değişen beklenti ve ihtiyaçlara yenilikçi çözümler sunmaya odaklandıklarını belirten Akbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz ise “Bankacılık hizmetlerimize ‘Harcama Bölüştür’ ile hayatı kolaylaştıran bir yeniliği daha kazandırdık. Ödeme yönetiminde önemli bir ihtiyaca çözüm sunan ‘Harcama Bölüştür’ ortak harcamaların zahmetsizce gerçekleştirilmesinde önemli bir rol üstleniyor. ‘Ödeme İste’ hizmetimizi bir adım ileri taşıyan bu özellik, restoranlardan online üyeliklere yaşamın her alanında kişiselleştirilmiş, esnek ve pratik bir çözüm sunuyor. Tüm hizmetlerimizi inovasyonlarla güçlendirmeye ve çeşitlendirmeye devam edeceğiz” dedi.