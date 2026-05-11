Hexagon: "Tedarikte kritik ülke Türkiye'deki yatırımlarımızı artırmaya devam edeceğiz"

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İsveç merkezli küresel teknoloji şirketi Hexagon, İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO fuarına ilk kez katılarak savunma ve havacılık sektörüne yönelik yeni nesil dijital kalite çözümlerini tanıttı. Hexagon Havacılık ve Savunma Global Başkan Yardımcısı Aziz Tahiri, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisindeki yükselişine dikkat çekerek, ülkedeki yatırımlarını büyüttüklerini açıkladı. 24 bin çalışanı, 5 milyar dolarlık cirosu ve 51 ülkedeki faaliyet ağıyla kalite teknolojilerinde küresel lider konumda olduklarını belirten Tahiri, şirketin özellikle “dijital kalite” alanına odaklandığını söyledi. Tahiri, “Bugün dünyada uçan tüm uçakların yüzde 90’ında, üretilen otomobillerin yüzde 95’inde ve akıllı telefonların yüzde 75’inde Hexagon teknolojileri kullanılıyor” dedi. Şirketin her yıl gelirlerinin yüzde 16’sını Ar-Ge ve inovasyona ayırdığını kaydeden Tahiri, yalnızca geçen yıl teknoloji yatırımlarının 800 milyon euroya ulaştığını ifade etti. Hexagon’un yaklaşık 5 bin 500 patente sahip olduğunu vurgulayan Tahiri, lazer tabanlı temassız ölçüm teknolojilerinde sektörün öncülerinden biri olduklarını söyledi.

“Savunma ve havacılıkta kalite kritik önemde”

Savunma ve havacılık sektörünün yüksek regülasyon gerektiren, karmaşık tedarik zincirlerinden oluşan bir yapı taşıdığına dikkat çeken Tahiri, bu nedenle kalite kontrol süreçlerinin kritik önem taşıdığını belirtti. Binlerce tedarikçinin aynı platform için üretim yaptığını söyleyen Tahiri, tüm parçaların mikron seviyesinde doğrulukla ölçülmesi gerektiğini ifade etti. Fuarda tanıtılan yeni ürünlerden biri olan “ATS 800” sistemi hakkında bilgi veren Tahiri, cihazın 30 metre uzaklıktan uçak gövdesini veya savunma araçlarını lazer teknolojisiyle tarayabildiğini söyledi. Sistemin saniyede bin ölçüm yapabildiğini belirten Tahiri, “15 mikron hassasiyetle ölçüm yapabiliyoruz. Bu, neredeyse bir kâğıt kalınlığı seviyesinde doğruluk anlamına geliyor” diye konuştu. Hexagon’un geliştirdiği özel patentli teknoloji sayesinde farklı açılardan yapılan ölçümlerde de hassasiyetin korunabildiğini belirten Tahiri, bunun özellikle büyük ölçekli savunma ve havacılık platformlarında ciddi avantaj sağladığını dile getirdi.

“Kalite kontrol süreçleri minimuma indirilmeli”

Küresel savunma ve havacılık sektöründe üretim hacminin hızla arttığını belirten Tahiri, sektörün önümüzdeki 3 yıl içinde bazı alanlarda üretim kapasitesini 8 kat artırmayı hedeflediğini söyledi. Bu süreçte kalite kontrol sürelerinin minimuma indirilmesi gerektiğini kaydeden Tahiri, “Kalite kontrol üretimin önünde engel olmamalı, mümkün olduğunca görünmez hale gelmeli” dedi. Bu kapsamda otomasyon çözümlerine ağırlık verdiklerini belirten Tahiri, “Presto” adlı otomatik ölçüm hücreleriyle üreticilerin insan müdahalesi olmadan gece boyunca ölçüm yapabildiğini söyledi. Robot destekli sistemlerin özellikle yüksek hacimli üretim yapan tesislerde verimliliği artırdığını kaydetti. Şirketin tanıttığı bir diğer ürün olan “Maestro” hakkında da bilgi veren Tahiri, sistemin piyasadaki en hızlı sabit ölçüm makinelerinden biri olduğunu ifade etti. Ölçüm sürelerinde yüzde 30’a varan zaman tasarrufu sağladığını söyleyen Tahiri, cihazın tamamen dijital altyapıyla çalıştığını ve üretim ihtiyaçlarına göre uzaktan yapılandırılabildiğini belirtti.

Türkiye’ye yatırım vurgusu

Türkiye’nin son yıllarda savunma ve havacılık sanayisinde önemli bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken Tahiri, Türk üreticilerin mühendislik kabiliyetleri ve hızlı ölçeklenme yetenekleri sayesinde küresel tedarik zincirinde güçlü bir konuma ulaştığını söyledi. Özellikle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve ASELSAN gibi şirketlerin uluslararası arenada dikkat çektiğini ifade eden Tahiri, Airbus tedarik zincirindeki Türk firmalarına yönelik memnuniyetin giderek arttığını belirtti. Tahiri, “Türk savunma ve havacılık sanayisi artık zamanında teslimat ve kalite konusunda dünya standartlarına ulaşmış durumda. Türkiye bugün, geçmişte Güney Kore’nin yaşadığı sanayi dönüşümüne benzer bir başarı hikâyesi oluşturuyor” dedi. Hexagon’un Türkiye’de 50’den fazla çalışanı bulunduğunu açıklayan Tahiri, şirketin iki ayrı servis merkeziyle eğitim, kalibrasyon ve teknik destek hizmetleri sunduğunu söyledi. Türkiye’deki yatırımlarını artırmaya devam edeceklerini belirten Tahiri, “Buradaki potansiyeli görüyoruz ve yerel kabiliyetlerimizi daha da büyütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de iki ayrı servis merkezi

Hexagon Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Bölge Lideri Riana Rarimamonjy de yaptığı değerlendirmede şirketin yalnızca ölçüm cihazı satmadığını, üreticilere proje başlangıcından sevkiyata kadar uçtan uca destek sunduğunu söyledi. Riana Rarimamonjy, savunma ve havacılık sanayisinde üretim hızının arttığı bir dönemde kaliteyi korumanın sektörün en büyük sınavlarından biri haline geldiğini belirterek, Hexagon’un bu iki unsuru aynı anda yönetebilen çözümler geliştirdiğini söyledi. Üretim süreçlerinde hız ile kalitenin çoğu zaman birbirine zıt kavramlar olarak görüldüğünü ifade eden Rarimamonjy, “Hexagon tam da bu iki güç arasında konumlanıyor. Yüksek hassasiyetli kalite kontrol ile üretim hızını bir araya getiriyoruz. Üreticilerin çevrim sürelerini azaltmalarına ve yenilikçi ürünlerini pazara daha kısa sürede sunmalarına destek oluyoruz” dedi. Türkiye’de iki ayrı servis merkeziyle faaliyet gösterdiklerini belirten Rarimamonjy, Hexagon’un kendisini yalnızca metrologi ekipmanı sağlayıcısı olarak değil, uzun vadeli çözüm ortağı olarak konumlandırdığını söyledi.

“Türkiye’de ISO 17025 sertifikalı tek laboratuvarız”

Satış sonrası hizmetlerin en kritik alanlardan biri olduğuna dikkat çeken Rarimamonjy, üreticilerin gerçek üretim koşullarında tedarik zinciri sorunları, ham madde krizleri ve operasyonel darboğazlarla karşılaştığını söyledi. Bu nedenle yerel teknik destek ekiplerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Rarimamonjy, teknik desteğin Türkçe sunulmasının da sahadaki operatörler açısından kritik avantaj sağladığını belirtti. Kalite kontrol ekipmanlarında sertifikasyon ve kalibrasyon süreçlerinin savunma ve havacılık sanayisinde kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Rarimamonjy, Hexagon’un Türkiye’de kendi ekipmanlarına kalibrasyon hizmeti verebilen ISO 17025 sertifikalı tek laboratuvara sahip olduğunu açıkladı. Rarimamonjy, “Amacımız üretim ile kalite süreçlerini müşterilerin teslimat takvimine göre uyumlu hale getirmek ve üreticilerin kendi müşterilerine daha güçlü hizmet sunmasını sağlamak” ifadelerini kullandı.