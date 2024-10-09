HİBSAN, Berlin ve İstanbul fuarlarında yeni modellerini görücüye çıkardı

1981 yılında Türkiye’nin ilk davlumbaz fabrikası olarak kurulan HİBSAN, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak bilinen IFA 2024 ve İstanbul'daki en büyük fuarlardan biri olan ZUCHEX fuarında yeni modellerini sergileyerek dikkat çekti.

Yaklaşık 200 bin kişinin ziyaret ettiği IFA 2024 fuarında, Bosch, Siemens, Samsung ve LG gibi global markaların yanı sıra Türkiye’den Vestel, Simfer ve Arzum da yer aldı. Bu kapsamda, HİBSAN yenilikçi ürünleriyle fuarın öne çıkan firmalarından biri oldu.

IFA 2024 fuarında Türk firmalarının stantlarını ziyaret ederek onlara destek sunan Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, uluslararası arenada Türk markalarının önemine vurgu yaptı.

“95 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Bu yıl fabrika olarak dünyadaki trendleri göz önüne alıp daha inovatif ve estetik modeller üzerine çalıştıklarını belirten HİBSAN 2. kuşak temsilcisi Soner Tunceli, “Yeni ürünlerimizi ziyaretçilerimizle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Son dönem trendleri takip ederek her zaman yenilikçi çalışmalar gerçekleştirmeye özen gösterdik. Özellikle bu yıl daha estetik modeller üzerinde çalışmalar sergiledik. Bu sene gömme, tezgah üzeri, silindir, asansörlü ve abajur tipteki yeni aspiratör ve davlumbaz modellerimiz çok fazla ilgi gördü. Bizler de sektörü yakından takip ederek iş birliği yaptığımız markaları ve dolayısıyla tüketicileri olabildiğince memnun etmeye çalışıyoruz. Onlara yenilikçi ürünler sunmak, her sene ilgi ve merakla karşılanmak bizleri ayrıca motive ediyor.

İstanbul ve Berlin’de katıldığımız fuarlar sektörümüz ve bizim için büyük önem taşıyor. HİBSAN olarak biz 95 ülkeye ihracat yapan bir Türk firmasıyız. Bu tip büyük fuarlar hedef pazar stratejilerimizde önemli bir yer tutuyor. Binlerce ziyaretçi ile buluşabiliyor, birçok marka ile yeni iş birliklerine imza atabiliyoruz. 2025 yılında ziyaretçilerimizi şaşırtacak yeni aspiratör ve davlumbaz modellerimizin de çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.