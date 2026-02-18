HİDROMEK ürünleri ABD ve Kanada pazarına çıkıyor

ANKARA(EKONOMİ)

HİDROMEK’ten yapılan açıklamada, CONEXPO-CON/AGG 2026’nın, ABD ve Kanada gibi sektör açısından güçlü ve etkili pazarlara hitap etmesi açısından bölgesel ve küresel anlamda önemli bir etkinlik olarak öne çıktığı belirtilirken, 3 yılda bir düzenlenen fuara 2023 yılında 140 bine yakın ziyaretçinin katıldığı aktarıldı.

HİDROMEK’in bu sene de yoğun bir ilgiyle karşılanması beklenen fuarda güçlü ve yenilikçi birçok modelini sergileyeceği belirtilirken, “HMK 62 SS mini kazıcı yükleyici, HMK 102 B Alpha ve HMK 102 B Canopy kazıcı yükleyici modelleri, HMK 145 LC SR, HMK 210 LC, HMK 230 LC, HMK 310 LC, HMK 360 LC paletli ekskavatör modelleri ve HMK 635 WL lastikli yükleyici HİDROMEK’in CONEXPO-CON/AGG 2026 standında yer alacak” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kazıcı yükleyicilerin ileri seviye donanım ve dayanıklılıklarıyla dikkat çektiği belirtilirken, HMK 62 SS mini kazıcı yükleyicinin ise dar alanlarda çalışma özelliğine sahip olduğu aktarıldı.

Dayanıklı konstrüksiyon ve geliştirilmiş hidrolik sistemleriyle HİDROMEK’in H4 serisi ekskavatörlerinin, çeşitli tonaj ve donanımları sayesinde birçok farklı sektör için etkili bir çözüm olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “HİDROMEK, kısa kuyruk yapısıyla sınır tanımayan HMK 145 LC SR modelinin yanı sıra HMK 210 LC, HMK 230 LC, HMK 310 LC ve HMK 360 LC modellerini de Las Vegas’ta sergilemeye hazırlanıyor” denildi.

Açıklamada, bünyesinde 2 bin 400 kişinin istihdam edildiği şirketin beşi Ankara’da, biri İzmir’de, biri de Tayland’da olmak üzere yedi üretim tesisi bulunuyor.

Ankara Sanayi Odası I. Organize Sanayi Bölgesinde 1.400 dönümü aşkın sanayi parseli üzerinde inşaatı devam eden HİDROMEK Üretim Üssü’nde ilk olarak faaliyete geçen komponent fabrikasında ise daha önce ithal ettiği şanzıman, aks, hidrolik redüktör ve hidrolik silindir gibi ana komponentlerin üretimini büyük ölçüde kendi bünyesinde yapıyor.