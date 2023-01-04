Hiksan’a yönelik Rekabet soruşturması tamamlandı

Hiksan Teknoloji hakkındaki rekabet soruşturması uzlaşmayla sonuçlandı. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin, sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Soruşturmanın, sunulan uzlaşma metninin şirket tarafından kabul edilmesiyle sonlandırılmasına karar verildi.

Kurum kayıtlarına giren uzlaşma metninde, ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüsçe açıkça kabul edildi.

Uzlaşma usulü sonucunda teşebbüse verilecek idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulanması, 2021 yılı gayrisafi gelirinin belli bir oranında olmak üzere takdiren 45 bin 329,05 lira idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.