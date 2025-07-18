10 yılı aşkın süredir sayısız etkinliğe ev sahipliği yapmış ve binlerce misafirini dünyaca ünlü Hilton kalitesi ve misafirperverliği ile ağırlamış; konaklama, gastronomi, spa ve etkinlik alanı deneyimleriyle ülke turizmine katkısı büyük olan Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center’ın yeni Genel Müdürü Serpil Güney oldu.

Serpil Güney kimdir?

Otelcilik sektöründe 20 yılı aşkın uluslararası deneyime sahip olan Serpil Güney, Hilton bünyesinde Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya gibi farklı ülkelerde birçok başarılı otel açılışı, dönüşüm ve renovasyon projesine liderlik etti. Serpil Güney, Hilton İstanbul Bomonti öncesinde Dubai’deki DoubleTree by Hilton M Square Hotel & Residences’in ve Endonezya'daki Umana Bali LXR Hotels & Resorts'un genel müdürlük görevlerini yürüttü ve başarılı açılışlarla beraber birçok ses getiren işe imza attı.

Otelin ilk kadın genel müdürü olan Güney, “Hilton İstanbul Bomonti ailesine genel müdür olarak katılmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Finans alanındaki uzun yıllara dayanan tecrübem ve yurt dışında gerçekleştirdiğim birçok otel açılışında edindiğim birikimle, Hilton İstanbul Bomonti’nin büyüme yolculuğuna stratejik katkılar sunmak ve birlikte daha büyük başarılara imza atmak için buradayım. Otelimizi sadece operasyonel başarılarla değil, aynı zamanda çalışanlarımız ve misafirlerimiz için de katma değer yaratan projelerle büyütmek istiyorum. Benim için liderlik, birlikte yükselmek demek; bu yüzden ekibimle birlikte farklı, ilham veren ve sürdürülebilir projelere imza atmak en büyük hedefim. İstanbul’un en büyük oteli olan Hilton İstanbul Bomonti’nin ilk kadın genel müdürü olmak ise benim için ayrı bir gurur kaynağı. Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamak, onların potansiyellerini desteklemek ve görünürlüklerini artıracak çalışmalara öncülük etmek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi mezunu olan ve Cornell Üniversitesi’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Serpil Güney’in liderliğinde Hilton İstanbul Bomonti’nin misafir deneyimini daha üst seviyeye taşıması, ticari hedeflerini geliştirmesi, İstanbul ve Türkiye turizmine yaptığı büyük katkıyı artırması, Hilton’un global misyonuna bağlı olarak sürdürülebilirlik ve sosyal etki projelerini geliştirerek sürdürmesi bekleniyor.