Hilton, İstanbul’daki ilk Canopy by Hilton Oteli'ni Taksim 360 Projesi’nde açtı

Canopy by Hilton markasının Türkiye’deki adresi olan Canopy by Hilton Istanbul Taksim, Beyoğlu semtine Hilton’un “lifestyle” segmentini yansıtan yepyeni bir otel kazandırıyor.

Tarlabaşı’nın yenilenen sokaklarında konumlanan otel, bölgenin çok katmanlı tarihinden ve sanatsal kimliğinden ilham alarak, misafirlerine sadece bir konaklama değil, mahalle ile bağ kurabilecekleri çağdaş bir yaşam deneyimi sunuyor.

Otelin resmi açılışı, Hilton Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Simon Vincent, Hilton Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly ile Canopy by Hilton Istanbul Taksim Genel Müdürü Can Özmeriç’in yanı sıra Hilton’un üst düzey yöneticileri ve ekip üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kurdele kesme töreniyle yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Canopy by Hilton Istanbul Taksim Genel Müdürü Can Özmeriç, "Bugün, Canopy by Hilton Istanbul Taksim’in kapılarını açmaktan ve ilk misafirlerimizi şehrimizin en canlı semtinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu otel yalnızca Tarlabaşı’nın dönüşümünü ve Taksim360 projesinin enerjisini temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda Hilton’un imza niteliğindeki sıcaklığını ve misafirperverliğini İstanbul’un en tarihi semtlerinden birine taşımaya duyduğumuz tutkuyu da yansıtıyor. Misafirlerimizi bu yeni yolculuğumuzda ağırlamaktan heyecan duyuyoruz ve onları şehrin hikâyesinin bir parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.

Hilton Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly ise heyecanını şu sözlerle paylaştı:

“Canopy by Hilton Istanbul Taksim’in açılışı, lifestyle segmentteki markamız ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu otel, kalite, tasarım, yerel dokuyu harmanlayan bir konaklama deneyimi arayışında olan ve sayıları da giderek artan seyahat severler için hizmet verecek. İstanbul’un kalbinde eşsiz bir konumda yer alan Canopy by Hilton Istanbul Taksim’in, Türkiye’deki lifestyle portföyümüze harika katkılar sunacağına inanıyorum.”

Şehrin hikayesini odalara taşıyan bir iç tasarım

Altı kata yayılan otelde, 15’i süit olmak üzere toplam 110 oda bulunuyor.

Her bir oda, İstanbul’un çok katmanlı kimliğini Art Deco dokunuşlarla harmanlıyor. Terrazzo detaylar, özel tasarım mobilyalar ve yerel kumaşlar; modern şıklıkla birleşen otantik bir atmosfer yaratıyor.

Otel bünyesinde ayrıca avluya açılan restoran ve bar konseptleri, özel toplantı odaları, 24 saat açık fitness merkezi ile masaj odaları, sauna, buhar odası ve dinlenme alanı bulunan butik bir wellness merkezi de misafirlerin hizmetine sunuluyor.

Bölgenin ruhunu sofralara taşıyan iki imza restoran: Karas ve Loya

Canopy by Hilton Istanbul Taksim, bulunduğu semtin tarihinden ilham alan iki imza restoranı aracılığıyla yerel kültür ile gastronomiyi özgün bir deneyimde buluşturuyor.

Tarihi bir avluya açılan Loya, gün boyu hizmet veren bir brasserie olarak tasarlandı.

Türk ve dünya mutfaklarından ilham alan menüsüyle Beyoğlu’nun çok kültürlü mutfak mirasını çağdaş dokunuşlarla yeniden yorumlayan Loya; iç mekânı ve avlusuyla misafirlerini kahvaltıdan akşam kokteyllerine kadar günün her saatinde ağırlayarak sıcak ve sosyal bir buluşma noktası sunuyor.

Otelin ikinci imza mekânı Karas ise adını Ermenicede “pişmiş toprak kap” anlamına gelen “karas” kelimesinden alıyor.

1830 yılında Mıhitaryan Ermeni Okulu olarak inşa edilen tarihi bir binada konumlanan şarap barı, geçmişte sarnıç olarak kullanılan alanı şarap mahzeni olarak değerlendiren özgün yapısıyla öne çıkıyor.

Karas, Anadolu toprağının kokusunu ve yüzyıllara dayanan bağcılık geleneklerini yansıtan, yerel üreticilerden özenle seçilmiş şarap koleksiyonunu şefin imza lezzetleriyle birlikte kendine özgü atmosferinde sunuyor.

Sanatla nefes alan bir otel

Canopy by Hilton Istanbul Taksim, yalnızca tasarımıyla değil, aynı zamanda özel oluşturulmuş sanat eseri seçkisiyle de öne çıkıyor. Otelin tüm alanlarına yayılan sanat eserleri, otelin mimari konseptiyle uyumlu olarak ALAN Project sanat ekibi tarafından tasarlandı.

ALAN Project bünyesinde farklı disiplinlerden sanatçıların imzasını taşıyan eserler, İstanbul’un çok kültürlü karakterine göndermede bulunurken Canopy by Hilton markasının sıcak, çağdaş ve davetkâr kimliğini de yansıtıyor.

Her bir eser otel içinde kendi mikro anlatısını oluştururken, bir araya geldiklerinde Beyoğlu’nun dönüşen yüzünü yansıtan bütüncül bir sanatsal ağı ortaya koyuyor.

Yeniden doğan bir semtin hikâyesi: Tarlabaşı’ndan Taksim 360’a

Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında kültürel bir merkez olan Tarlabaşı, tarihi taş konaklar ve tarihi sokakların modern İstanbul yaşamıyla buluştuğu Taksim 360 projesiyle yeniden canlanıyor.

Şehrin en ikonik noktalarına sadece birkaç adım mesafede yer alan semt, İstiklal Caddesi’ne 200 metre, Taksim Meydanı’na ise 300 metre uzaklıkta bulunuyor; Pera Müzesi ve Galata Kulesi ise kısa bir yürüyüş mesafesinde.

Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Yerebatan Sarnıcı ve Kapalıçarşı’nın bulunduğu Tarihi Yarımada 5 km içinde kolayca ulaşılabilirken, Eminönü ve Mısır Çarşısı ise güneye doğru sadece 3,5 km mesafede yer alıyor.

Şehrin geneline ulaşımda kolay ve mükemmel bağlantılar sunan otel, Taksim Metro İstasyonu’na ve İstanbul Havalimanı (37 km) ile Sabiha Gökçen Havalimanı’na (55 km) direkt ulaşım sağlayan havaalanı servislerine 5 dakikalık bir yürüme mesafesinde.

Canopy by Hilton, misafirlerine yerelden ilham alan, sıcak ve butik bir konaklama deneyimi vadediyor.

Kent gezginleri, keşif tutkunları, kültür sanat meraklıları ve gastronomi severler için tasarlanan Canopy by Hilton Istanbul Taksim, misafirlerini semtle buluşturan yeni nesil bir misafirperverlik anlayışını benimsiyor.

Canopy by Hilton Istanbul Taksim, Hilton’un dünya çapındaki 25 markasını kapsayan, ödüllü misafir sadakat programı Hilton Honors’ın bir üyesidir.

Doğrudan rezervasyon yapan üyeler, neredeyse tüm puan ve nakit kombinasyonlarını seçmelerine olanak tanıyan esnek ödeme sistemi, özel üye indirimi, ücretsiz standart Wi-Fi ve Hilton Honors mobil uygulaması gibi avantajlardan anında yararlanabilir.

Daha fazla ayrıcalık ve indirim için rezervasyonlar Hilton.com, Hilton Honors uygulaması veya diğer resmi Hilton kanalları üzerinden yapılabilir. Hilton Honors üyeleri puanlarını Points Explorer aracıyla da kullanabilir.

