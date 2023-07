Hilton, Türkiye’ye iki markasını daha getiriyor

Hilton, markalarından ikisini daha Türkiye’ye getirmek üzere anlaşma imzaladığını duyurdu. Embassy Suites by Hilton İstanbul Mecidiyeköy’de, Home2 Suites by Hilton ise İstanbul Finans Merkezi’nde yer alacak. Yapılan anlaşmayla birlikte bu iki marka Avrupa’da ilk kez faaliyet göstermeye başlayacak.

Hilton’un 7 marka altında 75 oteline halihazırda ev sahipliği yapan Türkiye, Hilton’un en büyük dördüncü ülke pazarı olarak konumlanıyor. Şirket, Embassy Suites by Hilton ve Home2 Suites by Hilton’a ek olarak, 2022 yılında anlaşma imzalandığını duyurduğu Taksim'de açılacak yeni oteliyle Canopy by Hilton markasını da Türkiye ile buluşturmaya hazırlanıyor.

“Portföyümüzü daha da geliştirmeyi umuyoruz”

Konuya ilişkin açıklama yapan Hilton Başkan Yardımcısı ve Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Simon Vincent, “Embassy Suites by Hilton ve Home2 Suites by Hilton markaları, Hilton’un Türkiye’deki varlığı için önemli bir dönüm noktası olacak. Bugün 10 markamız altında, faaliyette veya geliştirme aşamasında olan 107 otelimizin bulunduğu Türkiye pazarına olan bağlılığımızı bu şekilde ortaya koymaktan gurur duyuyoruz. 2022 yılında yaklaşık 45 milyon ziyaretçi ağırladığımız Türkiye’de, Torun Center ve İstanbul Finans Merkezi gibi projelerin de tamamlanmasıyla birlikte, markalarımız için muazzam büyüme fırsatları sunacağını öngörüyoruz. Hilton uzun yıllardır Türkiye’de varlığını sürdürüyor ve bizim için büyük öneme sahip olan bu bölgede gayrimenkul sahipleri ve yatırımcılarla iş birliği içinde portföyümüzü daha da geliştirmeyi umuyoruz.” şeklinde konuştu.

Embassy Suites by Hilton Mecidiyeköy’de 2024’te açılacak

Açıklamaya göre, Torunlar GYO’nun mülkiyetinde 2024’te açılacak olan 110 odalı Embassy Suites by Hilton İstanbul Mecidiyeköy’de 33 stüdyo oda ve 77 tek yataklı süit bulunacak. Otel, içinde ofis, konut ve mağazaların bulunduğu karma kullanımlı bir yapı olan Torun Center bünyesinde yer alacak. Büyükdere Caddesi üzerinde konumlanan otel, Boğaz Köprüsü’ne ve toplu taşımaya kolay erişim sunacak. Otelde ayrıca bir restoran ve biri büyük olmak üzere toplam üç toplantı odası bulunacak.

Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun, “Hilton ile Hilton Mall of Istanbul ile başlayan iş birliğimizi bu anlaşmayla daha da ileriye taşımaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hilton ile birlikte çalışarak bu heyecan verici yeni markayı Türkiye’ye tanıtmayı ve Torun Center’ın önemli bir parçasını oluşturacak olan otelde misafirleri ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Home2 Suites by Hilton İFM’de açılıyor

IFC Hotel ve Ofis İşletmeleri A.Ş’nin mülkiyetinde, 2024’de açılması beklenen Home2 Suites by Hilton Istanbul Financial Center ise, stüdyo süitler dâhil toplamda 119 odaya sahip olacak. Otel, İstanbul'un Anadolu yakasında 1,4 milyon metrekare alan üzerinde kurulmuş, bünyesinde ofis, alışveriş merkezi, konferans merkezi ve diğer fonksiyonlar barındıracak olan yeni İstanbul Finans Merkezi içerisinde yer alacak.



Otel, Home2 Suites’in her süitte mutfak, ücretsiz kahvaltı ve çok fonksiyonlu lobi alanı gibi uzun süreli konaklamalara hitap eden konseptiyle konuklarını ağırlayacak.



IFC Hotel ve Ofis İşletmeleri Genel Müdürü Remzi Köybaşı, otelle ilgili şunları kaydetti: “Hilton ile iş birliği yaparak Home2 Suites by Hilton’u Türkiye’yle buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul Finans Merkezi, son derece hızlı büyüyen bir bölge olma özelliği taşıyor ve Home2 Suites by Hilton Istanbul Financial Center da iş seyahatlerinde evlerinin konforunu arayanlar için ideal bir seçenek olacak.”