Hilton'un "Make it Right" ödülü The Ritus Hotel Istanbul Sultanahmet'in oldu

The Ritus Hotel Istanbul Sultanahmet Genel Müdürü Emre Kaşıkara, ödüle ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye'nin ilk Tapestry Collection by Hilton oteli olarak bu anlamlı ödülü ülkemize kazandırmak en büyük gurur kaynağımız. Elde ettiğimiz bu başarı; ekibimizin misafirlerimize gösterdiği eşsiz özenin ve İstanbul'un köklü tarihiyle bütünleşen vizyonumuzun somut bir yansımasıdır. Puli Mimarlık imzası taşıyan tasarımı ve dünyaca ünlü sanatçı İsmail Acar’ın eserleriyle taçlanan otelimizde, geçmişin hikâyelerini yaşatıyoruz. Sanat ve tarihin iç içe geçtiği deneyim odaklı hizmet anlayışımızla, misafir memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı sürdüreceğiz."

Tarihi Yarımada'nın kalbi Sultanahmet'te, Hipodrom'dan ilham alan bir tasarımla hizmet veren The Ritus Hotel Istanbul Sultanahmet; Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi noktalara yürüme mesafesinde konumlanıyor. Tripadvisor'da İstanbul'daki kendi alanında 1.244 tesis arasında 3. sırada yer alan ve 5 üzerinden 4,9 gibi yüksek bir puana sahip olan otel, misafirlerine restoran, spor salonu, ücretsiz Wi-Fi ve 24 saat oda servisi hizmeti sunuyor.