Hindistan Merkez Bankası Visa'ya para cezası verdi

Hindistan Merkez Bankası (RBI), Visa'ya yetkisiz bir ödeme transfer yöntemi kullanımıyla ilgili 24,1 milyon rupi (yaklaşık 288.000 dolar) para cezası verdi.

Hindistan Merkez Bankası (RBI), açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Visa'nın, RBI'den düzenleyici onay almadan bir ödeme doğrulama çözümü uyguladığı gözlemlendi."

Visa sözcüsü konuya ilişkin, şirketin RBI'nin verdiği cezayı kabul ettiğini, Hindistan'da güvenli ödeme çözümleri sunmaya devam etmek için RBI yönergelerine ve düzenlemelerine uymaya kararlı olduklarını açıkladı.

Reuters'ın haberine göre RBI, geçen şubat ayında, Visa'ya bazı ticari ödemeleri yapmak için yetkisiz bir yolu kullanmayı durdurmasını emretmişti. Merkez bankası, finansal teknoloji veya fintech şirketleri tarafından izlenen süreçlerin denetimini sıkılaştırmayı hedefliyor.