Hiposan, zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırım rotasını koruyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

1988 yılından bu yana hidrolik araç üstü ekipman sektörüne yönelik üretim yapan Konya merkezli Hiposan, zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırım planlarını sürdürüyor. Hidrolik araç üstü sistem üreticilerine damper, vinç ve benzeri uygulamalarda kullanılan hidrolik ekipmanlar üreten şirket, bir yandan ihracat pazarlarındaki daralmayla mücadele ederken diğer yandan iç pazardaki büyümesini güçlendiriyor.

Hiposan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Camgöz, EKONOMİ Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda ihracatçı sanayicinin son dönemde en büyük sorununun kur baskısı olduğunu belirterek, "Türk lirası bazlı maliyetlerimiz artarken döviz kurları aynı oranda yükselmiyor. Bu durum ihracatçının rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 50 ülkeye ihracat yapıyoruz ancak önceki yıllara göre ihracattaki büyüme ivmesi yavaşladı" dedi. Camgöz, Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Ortadoğu pazarlarında faaliyet gösterdiklerini, bölgesel savaşlar, komşu ülkelere yönelik ticari kısıtlamalar ve Çin'in özellikle Ortadoğu ile Afrika pazarlarında artan fiyat rekabetinin de ihracat üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

İç pazarda ise uzun yıllara dayanan marka bilinirliğinin avantajını kullandıklarını söyleyen Camgöz, "İhracata kıyasla iç pazarda daha iyi durumdayız. Mevcut müşterilerimizin üzerine yeni müşteriler ekleyerek pazar payımızı artırıyoruz" ifadelerini kullandı. 2025 ve 2026 yıllarının beklentilere yakın geçtiğini ancak sanayiciler açısından kolay yıllar olmadığını belirten Camgöz, son dönemde artan konkordato ve iflasların piyasalardaki sıkışıklığın önemli göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Şirket olarak üretim hattını güçlendirecek yatırımlara devam ettiklerini vurgulayan Camgöz, "Bu yıl üretim bandımızı güçlendirecek makine yatırımları yaptık. 2027 yatırım planlarımız ise 2025 ve 2026'ya göre daha büyük. 2026'yı sağlıklı şekilde tamamlayan firmaların 2027'de daha rahat bir döneme gireceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Sektörün yapısal sorunlarına da dikkat çeken Camgöz, en önemli problemlerden birinin kalifiye iş gücü eksikliği olduğunu belirterek, "Sadece bizim sektörümüzde değil, sanayinin genelinde yetişmiş eleman sorunu yaşanıyor. Bunun yanında ihracatçıyı zorlayan kur baskısı da devam ediyor. Bu sorunların çözümü kamu, ekonomi yönetimi ve sivil toplum kuruluşlarının ortak akıl ve istişareyle hareket etmesiyle mümkün olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.