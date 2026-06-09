HİRDOMEK EBSO 100 listesinin 17’nci sırasında

ANKARA(EKONOMİ)

Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından ciro artışları baz alınarak yapılan EBSO 100 araştırmasının 2025 yılı listesinde HİDROMEK, 17. sırada yer aldı.

İzmir-Ege Serbest Bölge’de 2001 yılında kurduğu fabrikasıyla 25 yıldır aktif olarak üretim gerçekleştiren şirket; Ankara, İzmir ve Tayland’da yer alan toplam 7 fabrikasında üretimini sürdürüyor. HİDROMEK Ege Serbest Bölgesi Fabrikası Müdürü Sevil Yoklamacıoğlu, üretimden satış verilerinde de modern üretim teknoloji ve prensipleriyle farklarını ortaya koyduklarını aktardı.

Şu anda şirket için en önemli ürün gruplarından biri olan Kazıcı Yükleyici grubunun montajının tamamen bu fabrikada gerçekleştirildiğini söyleyen Yoklamacıoğlu, “Burada HİDROMEK’in tecrübesini, Ege Serbest Bölge’nin sunduğu avantajlarla birleştirerek çok önemli bir üretim gücü elde ettik.

Elde ettiğimiz bu güçlü konum, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından düzenlenen EBSO 100 listesindeki konumumuzu da pekiştirmemizi sağlıyor. Bu sene bir kez daha listenin üst sıralarında yer aldığımız için gururluyuz. Fabrikamız, daha iyilerini hedefleyerek çalışmaya, gelişmeye ve üretmeye devam edecek.” Değerlendirmesinde bulundu.