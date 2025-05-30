Hisarlar, 50. yılında Mote Lift ile küresel arenada vites yükseltiyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Tarım makineleri ve raylı sistemlerdeki mevcut üretim gücünü yeni bir alana taşıyan Hisarlar, Türkiye’nin ilk dizel eklemli personel platformunu geliştirmenin gururunu yaşıyor. 1974 yılında Eskişehir'de temelleri atılan Hisarlar, özellikle tarım makineleri sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi'ni bünyesine katarak yenilikçiliğe verdiği önemi daha ilk yıllardan kanıtlamış bir firma olarak bugün, toplam 148 bin metrekarelik modern üretim tesislerinde 500’ü aşkın deneyimli çalışanıyla metal fabrikasyon, raylı sistemler ve küresel markalar için OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) çözümleri sunarak çok yönlü bir üretim gücüne sahip.

Bu yarım asırlık birikim ve mühendislik kabiliyeti, 2024 yılında Mote Lift markasının doğuşuna zemin hazırladı. Hisarlar Makina CEO’su Sedat Arı, bu stratejik adımı, "Mote Lift ile Türkiye’de ilk kez dizel eklemli personel taşıyıcı platform ürettik. Eklemli, makaslı, dikey ve demiryolu bakım platformları gibi farklı modellerle sektörde yerli mühendislik gücünü ileri teknolojiyle birleştiriyoruz. Bu girişim, sadece yeni bir ürün değil, aynı zamanda küresel pazarda rekabetçi ve güvenilir bir Türk markası yaratma hedefimizin önemli bir adımıdır" dedi. Mote Lift ürün gamının, inşaat, bakım-onarım, depo yönetimi ve çeşitli endüstriyel sahalar gibi yüksek erişim gerektiren zorlu çalışma koşullarında güvenli ve verimli çözümler sunmak üzere tasarlandığını belirten Arı, kısa sürede ürün yelpazesini genişleterek sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye başladıklarını aktardı.

Stratejik öncelik: Raylı sistemler ve küresel pazarlar

Geleceğe yönelik projeksiyonlarını açıklayan Sedat Arı, Hisarlar'ın yılda 30 bin tonun üzerinde metal işleme kapasitesine ve 1200’ü aşkın zengin ürün çeşidine sahip olduğunun altını çizdi. 2025 ve sonrası için tüm divizyonlarda hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda büyümeyi hedeflediklerini belirten Arı, "Özellikle son yıllarda önemli yatırımlar yaptığımız raylı sistemler sektöründe büyümeyi sürdürmeyi planlıyoruz. Yeni gözbebeğimiz Mote Lift markamızla da personel yükseltici platform pazarında kısa sürede güçlü bir yer edinmeyi ve pazar payımızı artırmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

İhracat başarısı ve teknolojik yatırımlarla geleceğe hazırlık

Hisarlar'ın küresel vizyonunun en önemli göstergelerinden biri de ihracattaki dikkat çekici başarısı olduğunun altını çizen Sedat Arı, "Ürünlerimizin yüzde 80 gibi önemli bir kısmını, Almanya, Fransa, Avusturya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi sanayisi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 10’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. OEM çözümlerimizle küresel sanayinin güvenilir bir iş ortağı konumundayız" açıklamasında bulundu. Bu başarıların arkasında, son beş yılda gerçekleştirilen stratejik teknolojik yatırımlar ve üretimde dijitalleşmeye verilen önem yattığını vurgulayan Arı, bu dönüşüm sürecini şöyle özetledi: "2020’de raylı sistemler üretimine başlayarak yeni bir kulvara adım attık. 2021’de CNC ve robot teknolojilerine yönelik yatırımlarımızı hızlandırdık. 2022’de kapasitemizi artıran yeni fabrikamızı hizmete açtık. 2023 yılında Sanayi 4.0 uygulamalarını süreçlerimize entegre ettik ve nihayet 2024’te ise modern kumlama, boyahane tesislerimiz ile otomatik pin üretim hattımızı devreye alarak üretim kabiliyetlerimizi bir üst seviyeye taşıdık. Bu yatırımlar, bizi geleceğe taşıyan sağlam bir zemin oluşturdu."

Sektörel dönüşüme liderlik etme vizyonu

Faaliyet gösterdikleri sektörlerdeki hızlı dönüşüme de proaktif bir yaklaşımla cevap verdiklerini belirten Sedat Arı, pazar dinamiklerini, "Son dönemde rekabetin giderek küreselleştiğini, teknolojik yeniliklere ve müşteri odaklı özel çözümlere olan ihtiyacın arttığını net bir şekilde gözlemliyoruz. Yüksek mühendislik gereksinimleri ve sürdürülebilir üretim anlayışı artık vazgeçilmez hale geldi" sözleriyle analiz etti. Bu doğrultuda, üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ve verimlilik odaklı yatırımların devam edeceğini açıklayan Arı, "Sektörümüzdeki dönüşümün hızlanarak devam edeceğini ve bu dönüşümün yenilikçi çözümlerle daha fazla fırsat yaratacağını öngörüyoruz. Hisarlar olarak bu fırsatları değerlendirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.