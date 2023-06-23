Hisarlar Makina, Avrupa’nın aranan tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyor

Abdullah SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 1974 yılından beri faaliyet gösteren firmaların kuruluşundan bu yana metal sanayide kazandığı deneyimi ve kabiliyetleri, raylı sistemler sektörüne uyarladığını belirten Hisarlar Makina Genel Müdürü Sedat Arı, dünya sıralamasında sektörde ilk sıralarda yer edinen BOMBARDIER firması ile 2007 yılında proje çalışmaları yapmaya başlayarak sektöre adım attıkları bilgisini paylaştı. Raylı sistemler sektörü gerekliliklerinden olan EN15085 Demiryolu Araçları ve Bileşenleri Kaynağı ile IRIS (uluslararası demiryolu endüstri standardı) sertifikalarına sahip olduklarını açıklayan Arı, sonraki yıllarda TÜRASAŞ için yaptıkları Hyundai Rotem lokomotif projesi kapsamında lokomotif sürücü kabini, lokomotif üst yapı metal aksamları ve lokomotif şasesinin seri üretimlerini başarıyla gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl stratejik olarak raylı sistemler sektöründe büyüme kararı aldıklarını söyleyen Sedat Arı, “İş makinaları, tarım makinaları ve raylı sistemler sektörleri olmak üzere yıllık 50 milyon euroluk ciromuz ile ondan fazla sektöre şasi, gövde ve diğer kaynaklı birleştirme parçaları gibi hassas üretimler yapıyoruz. 2022 yılında yönümüzü raylı sistemler sektörüne dönerek aldığımız devlet ihalelerinin ardından vagon şasesi üretimine başladık. İlk ihale adetlerinin üretimini tamamlayarak müşterimize sevk ettik. Önümüzdeki dönemde iş makinaları sektöründe olduğu gibi raylı sistemlerde de Avrupa’nın önemli kaynaklı imalat tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Elektronik Kontrollü Döner Köprü üretecek

2022 yılında TÜRASAŞ için 50 adet RILNNS Tipi 19 metre uzunluğunda, 10 ton ağırlığında yük vagonu şasesi ürettiklerini kaydeden Arı, “Bu yıl ise yine TÜRASAŞ için 150 adetlik SGGMRS tipi 80 INÇ yük vagon şasesi ile demiryolu aracı yönlendirme ve pozisyonlama üzerine tasarlanmış olan 20 metre uzunluğunda 55 ton ağırlığında Elektronik Kontrollü Döner Köprü üretiyoruz” dedi. Ürün gamını genişletmek adına yatırımlara ara vermeden devam ettiklerinin altını çizen Sedat Arı, sözlerine şöyle devam etti: “ Geçtiğimiz yılın nisan ayında Eskişehir İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde devreye aldığımız 23 bin metrekare alana sahip yeni fabrikamızda raylı sistemlere yönelik projeler yönetiliyor. Bu tesisimizde sektöre daha iyi hizmet verebilmek için 30 metre uzunluğunda kumlama ve boyahane yatırımları da gerçekleştirdik. Yeni yatırımlarla ilerleyen zamanlarda nihai ürüne dönmeyi ve kendi markamızla yeni ürünler çıkarmayı planlıyoruz.”

İhracatlarının 30 ülkeye ulaştığını ve yeni yatırımlarla artan kapasiteleri ile birlikte yeni pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini açıklayan Arı, “Almanya, Fransa, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, Norveç ve İtalya’ya iş makinaları, raylı sistemler OEM bileşen ve komponentleri ihraç ediyoruz” ifadelerini kullandı.