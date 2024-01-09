Hisarlar Makina, metal işleme alanında Avrupa’da ilk 3’e girdi

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Hisarlar Makina, kuruluşunun 50’nci yılına adım atmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin ilk traktör kabini, toprak işleme makinesi ve tarım makinaları alanında ilk Arge Merkezini bünyesinde barındıran firma, sahip olduğu yetkinlik ve kabiliyetlerle iş makineleri, raylı sistemler, savunma sanayi ve tarım makineleri sektörlerinde Avrupa’nın önemli OEM üreticilerinden biri konumunda bulunuyor.

Yeni yatırımlara her zaman açık olduklarını belirten Hisarlar Makina Genel Müdürü Sedat Arı, “Geleceğe yönelik hedeflerimize ulaşabilmek adına Eskişehir İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 23 bin metrekarelik yeni bir fabrika kurarak hem üretim alanımızı hem de kapasitemizi ciddi anlamda artırıp toplamda 700 kişilik istihdam sağladık. Merkez fabrikamızda yaptığımız ilave otomasyon yatırımlarının yanı sıra raylı sistemler işlerimize tahsis ettiğimiz yeni fabrikamızda vagon sektörüne hizmet edebilecek bölgenin en büyük boyahane ve kumlama tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Hali hazırda tamamladığımız kaynak robot istasyonu yatırımlarına ek olarak yılsonuna kadar bir robotik kaynak hattı istasyonu yatırımı daha yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

"Avrupa’nın önemli kaynaklı imalat tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyoruz"

İş Makinaları sektöründe büyümeye devam ettiklerini açıklayan Arı, bu alanda yurtiçi pazarda en büyük üreticilerden biri olduklarına dikkat çekerek 3 bin 500 metrekare alana sahip olan Ar-Ge merkezlerinde 70 mühendisin çalıştığı bilgisini paylaştı. Dünyanın önde gelen firmalarına şasi ve metal parçalar ürettiklerini anlatan Arı, “Ayrıca müşterilerimize nitelikli Ar-Ge ve mühendislik hizmeti de sunarak birlikte projeler geliştiriyoruz. Raylı sistemler tarafında ise vagon şasisi, gövdeleri ve diğer kaynaklı birleştirme parçaları üretiyoruz. 2022 yılında stratejik olarak raylı sistemler sektöründe büyüme kararı aldık. Önümüzdeki dönemde iş makinaları sektöründe olduğu gibi raylı sistemlerde de Avrupa’nın önemli kaynaklı imalat tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Amerika pazarında büyümeyi hedefliyor

Yeni yatırımlarla yeni pazarlara açılmayı planladıklarını açıklayan Arı, Almanya, İngiltere, Fransa, Avusturya, Kuzey İrlanda, Norveç, Belçika, Hollanda, Polonya başta olmak üzere 3 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek ileriki dönemde Amerika pazarında büyümeyi öngördükleri bilgisini paylaştı. Firma olarak ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kaliteli üretime odaklandıklarını vurgulayan Arı, bunun gerektirdiği tüm iş gücü ve teknoloji yatırımlarını yaptıklarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Küresel pazarda ve iç piyasada enflasyona bağlı artan iş gücü maliyetleri rekabetçilik açısından dezavantaj oluşturmaya başladı. Her ne kadar günümüz koşullarında rekabetçiliği sağlamak günden güne zorlaşsa da, odaklandığımız noktalardan biri de rekabet üstünlüğü sağlamak. Şirket olarak uzun yıllardır Avrupa’ya ihracat yapıyor olmamızdan dolayı kazandığımız tecrübe ve sahip olduğu know-how ile rekabette bir adım öne geçtiğimizi söyleyebilirim. Bununla birlikte doğru maliyetler ve uygun fiyatlarla sektöre hizmet ediyoruz. Yeni yatırımlarımızı destekleyici Avrupa pazarına yönelik olarak Almanya’da 15.000m2 alanda teknolojik bir fabrika yatırımı yapıyoruz. Yaptığımız bu yeni yatırım ile teknolojik üretimlerin yanısıra, müşterilerimize bu noktadan lojistik destek, satış sonrası hizmetler vereceğiz.”

Avrupa pazarında elde ettikleri tecrübeler ve hayata geçirdikleri yeni teknolojik yatırımlar ile kısa süre içerinde Amerika pazarında da büyük potansiyelli bir yer edineceklerini kaydeden Arı, “Küresel pazarda ürün çeşitliliğimizi ve pazar payımızı arttırmak, iç piyasadaki maliyet rekabetçiliğinde bir adım öne geçmek için güçlü ve etkin Ar-Ge merkezine sahip olmamızın avantajlarını kullanıyoruz. Ülkemizin iş gücü maliyetinin rakip pazarlardakilere oranla daha düşük olması da bize avantaj sağlıyor” dedi.

İş makineleri alanındaki deneyimlerini son tüketiciye yönelik ürünlerle geliştirmeyi planladıklarını belirten Sedat Arı, “Hisarlar Makina olarak son kullanıcıya yönelik yeni bir alana girerek Türkiye’de imalatı gerçekleştirilmeyen, tamamı ithal edilen yeni ve özgün bir ürünün üretimine başlayacağız. Global pazarda önü çok açık olan ve birçok sektörün talep ettiği bu ürünle ilgili marka oluşturma sürecindeyiz. Elektrikli ve dizel motorla çalışacak olan özgün ürünlerimizi yılsonuna kadar devreye almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.