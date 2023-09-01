Hisarlar Makina, Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu'nun ana sponsoru oldu

ESKİŞEHİR

4-17 Eylül tarihleri arasında Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirilecek olan sempozyumda, sanatsal, kültürel ve sektörel birçok etkinliğe ev sahipliği yapılacak.

Hisarlar Makina Bilgi Teknolojileri ve İç Denetim Müdürü Cankat Çıkın, sempozyumun basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hisarlar Makina olarak, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, kültür ve sanata olan desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, dünyanın en önemli seramik sempozyumlarından biri. Bu sempozyumun ana sponsoru olarak, Eskişehir'in ve Türkiye'nin seramik sanatına olan katkısını desteklemekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sempozyumda bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü özel bir eser ortaya çıkacak. 15 günlük süre içinde 20 Türk sanatçı, bu eserin üzerinde birlikte çalışacak. Sempozyum kapsamında ayrıca, sergiler, sanatçı sunumları, torna yarışmaları, el emeği ürünlerin satış noktaları, yemek yarışmaları, konserler ve çocuk atölyeleri gibi birçok etkinlik düzenlenecek. Sempozyumun açılış töreni 4 Eylül Pazartesi günü saat 18.30'da Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda gerçekleşecek. Açılış töreninin ardından Anadolu Rock Göksel Doğançay konseri Eskişehirliler ile buluşacak.