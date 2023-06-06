Hisarlar Makina’nın sponsor olduğu İlke Özyüksel, dünya ikincisi oldu

Global pazarda raylı sistemler ve iş makineleri alanlarında önemli OEM (Original Equipment Manufacturer) üreticilerinden biri olan Hisarlar Makina’nın geçtiğimiz günlerde sponsor olduğu milli sporcu İlke Özyüksel, modern pentatlon dalında madalya kazandı. Özyüksel, UIPM dünya kupası finalinde gösterdiği performansla gümüş madalya kazandı.

50 yıla dayanan geçmişiyle Eskişehir’de 128 bin metrekarelik alanda kurulu iki fabrikasında faaliyetlerini sürdüren Hisarlar Makina’dan yapılan açıklamada, Özyüksel’in altın madalyaya bir adım daha yaklaştığı belirtilerek bundan sonraki süreçte ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarılarını sürdürerek modern pentatlon sporuna yeni zaferler kazandırmasına katkıda bulunmaya devam edileceği kaydedildi.