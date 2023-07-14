Hisarlar Makina'nın yeni odağı Amerika

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

İş makinaları, raylı sistemler ve tarım makinaları sektörlerine yönelik 50 yıllık geçmişi bulunan Hisarlar Makina, Eskişehir’den 3 kıtada 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyor. 2022’de üretim ve kapasite artışına yönelik yatırımlar gerçekleştirerek 128 bin metrekarelik iki fabrikada 600 kişilik istihdam yaratan şirket, raylı sistemler sektöründe Avrupa’nın aranan kaynaklı imalat tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyor. Şirketin hedefinde Amerika pazarında büyümek var.

Kuruluşu 1974 yılına dayanan Hisarlar Makina, global pazarda adını duyurmuş iş makinaları, savunma sanayi ve raylı sistemler firmalarına OEM üreticisi olarak katkı sağlayarak marka haline geldi. İhracatının yüzde 50’sini Avrupa ülkelerine yapan şirket, yeni dönemde Amerika, Kanada ve Kuzey İrlanda pazarlarına odaklanacak.

Geçtiğimiz yıl stratejik olarak raylı sistemler sektöründe büyüme kararı aldıklarını söyleyen Hisarlar Makina Genel Müdürü Sedat Arı, “İş makinaları, tarım makinaları ve raylı sistemler sektörleri olmak üzere yıllık 50 milyon euroluk ciromuz ile ondan fazla sektöre şasi, gövde ve diğer kaynaklı birleştirme parçaları gibi hassas üretimler yapıyoruz. 2022 yılında yönümüzü raylı sistemler sektörüne dönerek aldığımız devlet ihalelerinin ardından vagon şasesi üretimine başladık. İlk ihale adetlerinin üretimini tamamlayarak müşterimize sevk ettik. Önümüzdeki dönemde iş makinaları sektöründe olduğu gibi raylı sistemlerde de Avrupa’nın önemli kaynaklı imalat tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yeni yatırımlara hazırlanıyor

Yeni yatırımlarla yeni pazarlara açılmayı planladıklarını açıklayan Arı, Almanya, Fransa, Avusturya ve Kuzey İrlanda başta olmak üzere ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine OEM bileşen ve komponentleri ihracatı yaptıklarını belirterek ileriki dönemde Amerika pazarında büyümeyi öngördükleri bilgisini paylaştı.

Firma olarak ihracatta sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kaliteli üretime odaklandıklarını vurgulayan Arı, bunun gerektirdiği tüm iş gücü ve teknoloji yatırımlarını yaptıklarının altını çizerek sözlerine şöyle devam etti: “Küresel pazarda ve iç piyasada enflasyona bağlı artan iş gücü maliyetleri rekabetçilik açısından dezavantaj oluşturmaya başladı. Her ne kadar günümüz koşullarında rekabetçiliği sağlamak günden güne zorlaşsa da, odaklandığımız noktalardan biri de rekabet üstünlüğü sağlamak. Şirket olarak uzun yıllardır Avrupa’ya ihracat yapıyor olmamızdan dolayı kazandığımız tecrübe ve sahip olduğu know-how ile rekabette bir adım öne geçtiğimizi söyleyebilirim. Bununla birlikte doğru maliyetler ve uygun fiyatlarla sektöre hizmet ediyoruz. Ürün ve pazar çeşitliliğimizi arttırmak için Ar-Ge merkezine sahip olmamızın avantajlarını kullanıyoruz. Ülkemizin iş gücü maliyetinin rakip pazarlardakilere oranla daha düşük olması da bize avantaj sağlıyor.”

23 bin metrekarelik yeni fabrikasıyla kapasiteyi artırdı

Geleceğe yönelik hedeflerine ulaşabilmek adına Eskişehir İmişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 23 bin metrekarelik yeni bir fabrika kurarak hem üretim alanlarını hem de kapasitelerini ciddi anlamda artırdıklarının altını çizen Sedat Arı, “Geçtiğimiz yıl yeni fabrikamızı devreye aldık. Merkez fabrikamızda yaptığımız 5 adet CNC tezgâh yatırımının yanı sıra raylı sistemler işlerimize tahsis ettiğimiz yeni fabrikamıza boyahane ve kumlama tesisi yatırımı gerçekleştirdik. Hali hazırda tamamladığımız kaynak robotu yatırımlarına ek olarak yılsonuna kadar bir robotik kaynak hattı yatırımı da yapmayı planlıyoruz” açıklamalarında bulundu.