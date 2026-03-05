Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz: Büyük otel zincirleri Türkiye’de fırsat görüyor

Mehmet KAYA

ANKARA – Gayrimenkul Teknik Değerlendirme, müşavirlik ve yönetim alanlarında faaliyet gösteren Hise Global’in Kurucu Ortağı Ebru Öz, yabancı yatırımcıların Türkiye’de lojistikte büyük ilgisinin olduğunu, ayrıca turizm, yaşlı bakımı ve enerjideki yabancı ilgisinin sürdüğünü söyledi. Öz, otelcilik alanında, Türkiye’deki otellerin büyük bir bölümünün herhangi bir zincire dahil olmaması nedeniyle, yabancı büyük zincir otellerin bunu bir fırsat olarak gördüğü gözlemini belirtti.

Bir grup gazeteciyle bir araya gelen Ebru Öz, bireylere verilen gayrimenkullerin teknik olarak durumlarının incelendiği hizmetler yanında, kurumsal olarak büyük firmalara da inşaat ve gayrimenkul konusunda müşavirlik sunduklarını hatırlattı. Hem Türkiye’ye yatırım yapacak yabancıların hem de Türkiye’den yurt dışına yapılan yatırımlarda, arsa yer seçiminden, inşaatların teknik müşavirliğine kadar geniş bir yelpaze bulunduğunu kaydeden Ebru Öz, hem bireyler hem de kurumsal müşteriler için bu tür hizmetlerin yasal düzenlemesine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Ebru Öz, Hise Global bünyesinde kurdukları bilişim birimiyle, çok sayıda gayrimenkulün ticari değerlendirmesine yönelik bir yönetim yazılımı da geliştirdiklerini açıkladı.

İkinci el konut satışı artışı sektör sürdürülebilirliği sağlıyor

Ebru Öz, bireysel gayrimenkul alanında verdikleri müşavirlikte, bir yapının mevcut durumunu net olarak ortaya koyduklarını, bunun olası yüksek maliyetleri önceden bilme ve önleme kadar, alış-satışlarda, kiralamalarda tarafların gerçek durumu görmesini sağladığını kaydetti. Bu hizmete ilginin arttığını belirten Öz, konutlarla ilgili olarak Türkiye’de son dönemde ikinci el konut satışında hızlanma olduğunu vurgulayarak, bu konutların makul fiyatlarla alınıp, iyileştirilip kullanılması nedeniyle kendi hizmetlerine ilginin de görece arttığını kaydetti. Sektörel olarak ikinci el konut satışlarının nihayetinde, konut sektörünü de destekleyici fonksiyonuna işaret eden Ebru Öz, “Birinci el üretimi azalınca ikinci el evlere bir talep oldu. O da aslında güzel bence. Ekonominin sürdürülebilirliğine daha iyi. ..Benim gördüğüm öyle değil de benim gördüğüm insanlar evlerini gerçekten dönüştürmek istiyorlar” dedi. Ebru Öz, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de konutların 1+1, 2+1 gibi küçük bölümlere yoğunlaştığını da vurguladı.

Yabancıların Türkiye, Türklerin yabancı ülkelerde yatırım ilgileri: Zincir oteller Türkiye’de fırsat görüyor

Gayrimenkul alanındaki tüm yatırımlarda teknik müşavirlik yanında, inşa aşamasının yönetiminden yer seçimine kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini belirten Ebru Öz, bu bağlamda hem yurt dışında hem de yurt içinde yatırımcılara kurumsal hizmet verdiklerini söyledi. Sektörlere yönelik gözlemlerini anlatan Ebru Öz, yabancı büyük otel zincirlerinin, Türkiye’deki otellerin çoğunun bir zincire dahil olmayan, bağımsız markalar durumunda bulunmasını “fırsat” olarak gördüğünü ve genişleme için imkân olarak değerlendirdiğini kaydetti. Bunun dışında, enerji sektör ilgisinin sürdüğünü; diğer yandan görece yeni eğilim olarak yaşlı bakımı ve lojistik sektörlerinin öne çıktığını kaydetti. Ebru Öz, “Asya-Avrupa bağlantısının lojistik kanallarında duruyoruz. O açıdan lojistik ile bize gelen (talep) fazla var. Ben Türkiye'ye yatırımın gittikçe daha çok artacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Düzenleme ihtiyacı

Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz, gayrimenkullerin teknik olarak analizi ve durum tespitini kapsayan hizmetlerde bir düzenleme olmadığını belirterek, bu konuda bazı ülkelerde “zorunluluk” derecesine varan mevzuat bulunduğunu kaydetti. Ebru Öz, genel bir regülasyona ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Bir eve 10 milyon TL isteniyor ama gerçekten gayrimenkulün durumu ne. ABD’de, Avrupa’da düzenlemeler var. Hatta ABD’de değerleme sektörü 100 birim iş yapıyorsa, (teknik) denetim sektörü 88 birim kadar iş yapıyor. Bazı eyaletlerde ev alırken teknik durum tespiti şart olarak koşuluyor” diye konuştu.