Hise Global MIPIM 2025’te sürdürülebilir kentsel gelişim çözümlerini anlatacak

Türkiye’nin önde gelen teknik müşavirlik firmalarından biri olan Hise Global, dünya gayrimenkul sektörünün en prestijli etkinliklerinden biri olan Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM’de yerini aldı. 11-14 Mart 2025 tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşecek fuar, global ölçekte yatırımcıları, geliştiricileri ve sektör liderlerini bir araya getirecek. Dünyanın dört bir yanından binlerce proje ve şirketin katıldığı organizasyonda geçtiğimiz 15 yıldır Türkiye’yi başarıyla temsil eden bir Öz Group firması olan Hise Global, bu yıl da standı ile yer alıyor.

İnşaat sektörü için gittikçe önemi artan kentsel gelişim, denetim ve gözetim konularına odaklanacak

MIPIM 2025’te Hise Global’in Türkiye ve Avrupa’daki faaliyetlerine dair kapsamlı bir sunum yapmaya hazırlandıklarını belirten Hise Global Kurucu Ortağı Ebru Öz,“MIPIM, bizim için yalnızca bir fuar değil; aynı zamanda iş birliklerimizi güçlendirdiğimiz ve sektördeki son trendleri ve yenilikleri yakından takip ettiğimiz global bir platform. Bu yıl, Türkiye ve Avrupa’da 2024 yılında verdiğimiz hizmetleri potansiyel müşterilere aktararak, 2025 yılı hedeflerimizi paylaşacağız. Teknik müşavirlik alanında sunduğumuz yenilikçi çözümlerle sektöre yön veren bir firma olarak, MIPIM 2025’te özellikle kentsel gelişim, denetim ve gözetim hizmetleri gibi konularına odaklanacağız. Bilindiği gibi MIPIM, gayrimenkul sektörünün dönüşümüne liderlik eden firmalar için önemli bir networking ortamı da sunuyor. Biz de bu kapsamda, sürdürülebilirlik ve teknoloji alanlarında faaliyet gösteren uluslararası firmalarla yeni iş birlikleri geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

MIPIM 2025’te teknoloji ve sürdürülebilirlik ön planda

Bu yıl MIPIM’de en çok konuşulacak konuların başında yapay zeka ve gayrimenkul sektöründeki dijital dönüşüm geliyor. Fuar kapsamında düzenlenecek AI konferanslarında, sektör liderlerinin yapay zeka ve teknolojiyistratejilerine nasıl entegre ettiği ele alınacak. Hise Global ise verdiği hizmetlerde teknoloji kullanımını ve denetim süreçlerini nasıl optimize ettiğini yatırımcılarla paylaşacak.

Öte yandan, sürdürülebilirlik odaklı projeler ve yeşil yatırımlar da MIPIM 2025’in en önemli gündemmaddelerinden olacak. Hise Global’in sürdürülebilir kentsel gelişim konularındaki uzmanlığını da katılımcılarla paylaşacaklarını belirten Ebru Öz, konuyla ilgili açıklamasında“Dünyadaki en yeni gayrimenkul trendlerini yakından takip ederek yapay zeka, teknoloji ve sürdürülebilirlik alanlarında en güncel gelişmeleri projelerimize entegre etmeyi hedefliyoruz. AI konferanslarında üst düzey liderler, yapay zekanın gayrimenkul sektörüne entegrasyonunu ele alacak. Bu oturumlar, geleceğe yönelik vizyonumuzu şekillendirmede bize yol gösterecek.” ifadelerine yer verdi.