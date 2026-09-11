Hisense yeni nesil akıllı ev ekosistemi vizyonunu Türkiye pazarına taşıyor

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketici elektroniği ve beyaz eşya sektöründe faaliyet gösteren Hisense, IFA 2026'da (Herkes İçin İnovasyon) sergilediği yeni nesil teknolojileriyle küresel ölçekteki inovasyon vizyonunu Türkiye pazarıyla buluşturuyor.

Hisense, yeni dönemde vizyonunu pasif cihazlar çağını geride bırakıp kullanıcı ihtiyaçlarını öngören ve günlük yaşamı kolaylaştıran bütünleşik bir akıllı ev ekosistemi üzerine konumlandırıyor. Türkiye pazarına televizyon ve akıllı klima ürün gruplarıyla resmi olarak adım atan şirket, inovasyonlu ürünlerini ulaşılabilir fiyat kategorisiyle Türkiye'deki tüketicilere sunuyor.

"Hayatı Aydınlatan Yenilikler" sloganıyla hareket eden Hisense, Türkiye pazarına giriş yaptığı dönemde IFA 2026'da sergilediği "AI Yaşam Ortağı" konumlandırmasıyla inovasyon odaklı global teknoloji vizyonunu ortaya koydu.

Söz konusu vizyonun odağında, VIDAA platformunun yeni nesil evrimi olan V AIOS işletim sistemi ve bulut tabanlı ConnectLife akıllı ev ekosistemi yer alıyor. Cihazlara hissetme, düşünme, iletişim kurma ve yürütme yetenekleri kazandıran teknolojik yapı, mutfaktan çamaşır bakımına, iklimlendirmeden enerji yönetimine kadar tüm ev rutinlerini "AI Companion" (Yapay Zeka Ev Asistanı) konsepti altında topluyor. Sistem, yemek tarifleri önermekten iklimlendirmeyi odadaki insan varlığına göre ayarlamaya, kumaş türüne uygun yıkama programı seçmekten evsel enerji kullanımını optimize etmeye kadar geniş yelpazede yapay zekayı somut bir kullanıcı faydasına dönüştürüyor.

Omdia verilerine göre, 100 inç ve üzeri televizyon segmentinde dünya lideri konumunda yer alan Hisense, IFA 2026'da RGB MiniLED ve Lazer görüntü teknolojilerindeki öncülüğünü de sergiledi. Avrupa lansmanı gerçekleştirilen 116UXS modeli, ekran teknolojisinde ulaşılan noktayı temsil ederken, markanın inovasyon yaklaşımının önemli bir örneğini oluşturuyor.

Sorumlu üretim anlayışını ön planda tutan şirket, Avrupa'daki üretim üssü Gorenje ile dünya çapındaki değerlendirmelerde üst üste ikinci kez üst düzey derece olan "Platin EcoVadis" sürdürülebilirlik ödülünü kazanarak sektöründeki konumunu pekiştirdi.

Hisense'in teknoloji ve tasarım alanındaki yaklaşımı etkinlik çerçevesinde kazanılan ödüllerle de doğrulandı. Etkinlik kapsamında, 11.2.6 kanallı ses yapısına sahip Hisense Soundbar UX1 kategorisinde "Winner" ödülüne layık görülürken, 116UXS MiniLED TV ve XR10 Lazer Projektör'ün de aralarında bulunduğu birçok yenilikçi ürün "Honoree" ünvanının sahibi oldu.

Futbolun birleştirici gücünü marka değerleriyle buluşturan Hisense, UEFA EURO 2016, 2020 ve 2024'ün ardından UEFA EURO 2028'in de resmi sponsoru olduğunu açıklayarak, küresel spor ortaklıklarındaki uzun soluklu stratejisini sürdürdü.

"Yapay zeka pazarlama söylemlerinde yer alan bir kavramdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisense Doğu Avrupa Satış Direktörü ve Türkiye Genel Müdürü Bostjan Vodeb, yapay zekanın, bugüne kadar çoğu zaman teknoloji dünyasının gündeminde ve pazarlama söylemlerinde yer alan bir kavram olduğunu belirtti.

Halihazırda bunun ötesine geçtikleri yeni bir döneme girdiklerini aktaran Vodeb, "Yapay zeka artık doğrudan ürünlere entegre olarak kullanıcıların ihtiyaçlarını anlayan, günlük rutinleri kolaylaştıran ve yaşam deneyimini dönüştüren somut bir teknolojiye dönüşüyor, IFA 2026'da ortaya koyduğumuz vizyon da tam olarak bunu yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Voldeb, "V AIOS ve ConnectLife ile cihazların yalnızca bağlantılı olduğu değil, birbirleriyle koordineli çalışarak kullanıcıya daha sezgisel ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduğu bir ekosistem oluşturuyoruz. Hisense'in küresel inovasyon gücünü Türkiye'ye taşırken, tüketicilerin teknolojiyi yalnızca kullandığı değil, teknolojinin onların hayatına uyum sağladığı bu yeni dönemin önemli bir parçası olmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.