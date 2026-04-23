Hisselerde 16 yılın zirvesi! Nokia yapay zeka hamlesiyle beklentileri aştı

Nokia, 2026 yılına ait ilk çeyrek bilançosunu kamuoyuyla paylaştı. Şirketin dönüşüm stratejisinin merkezine koyduğu AI (Yapay Zeka) ve veri merkezi odaklı büyüme, finansal tablolara doğrudan yansıdı. Mart sonu itibarıyla sona eren üç aylık dönemde Nokia’nın net satışları 4,5 milyar Euro seviyesine ulaşırken, karşılaştırılabilir faaliyet kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %54 artarak 281 milyon Euro oldu.

Piyasanın 0,044 dolar olarak beklediği hisse başına kazanç (EPS), operasyonel verimlilik sayesinde 0,058 dolara kadar yükseldi. Bu performansın ardından Nokia hisseleri New York borsası açılış öncesi işlemlerinde 11,05 dolar seviyesine fırlayarak yatırımcısına %12’den fazla prim yaptırdı. Bu yükseliş, Helsinki merkezli teknoloji devinin hisselerini Nisan 2010’dan bu yana görülen en yüksek zirveye taşıdı.

Yapay zeka ve bulut siparişlerinde rekor artış

Büyümenin lokomotifi, %49’luk artışla 1 milyar Euro sipariş hacmine ulaşan AI ve Bulut segmenti oldu. Optik ağlar tarafında kaydedilen %20’lik büyüme ve Infinera satın almasıyla güçlenen pazar payı, şirketin yıl sonu büyüme hedeflerini de yukarı çekmesini sağladı. Nokia, Ağ Altyapısı birimi için yıllık büyüme beklentisini %12-14 aralığına revize ettiğini duyurdu.