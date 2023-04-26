Hitachi Astemo Türkiye’den can dostlarımızın yanında

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası, sektör arenasında gerçekleştirdiği başarılı çalışmaların yanında, sosyal sorumluluk alanında imzasını attığı başarılı projeleriyle de farkını ortaya koymaya devam ediyor. Firma, Nilüfer Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği ‘Can Dostları İçin Frenle’ projesiyle, binlerce sokak hayvanının tedavi sürecine destek oldu ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla yüzlerce öğrenciye eğitim verilmesine katkı sağladı. Hitachi Astemo Türkiye Fabrikası Genel Müdürü Murat Bayram, toplumsal fayda odaklı yaratıcı projeler geliştirerek farkındalık yaratmaya devam ettiklerini söylerken, “Can dostlarımızın daha sağlıklı koşullarda tedavi edilebilmesi ve hak ettikleri yaşama kavuşabilmesi için Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ne medikal ürün desteğinde bulunduk. Ayrıca dünyamızı paylaştığımız can dostlarımızın varlığına ve her geçen gün kısıtlanan yaşam alanları konusuna dikkat çekmek amacıyla öğrencilerimizle de çalışmalar yaptık” dedi. Nilüfer Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’ndeki kedi evini tıbbi cihazlarla donatarak, kedi kliniğine dönüştürdüklerini ifade eden Bayram, bu sayede hasta ve yaralı sahipsiz kedilerin donanımlı bir ortamda sağlıklarına yeniden kavuştuğunu kaydetti.