Hitit, 2025’in ikinci çeyreğinde yüzde 31 büyüyerek 19,8 milyon dolar ciroya ulaştı

Avrupa ve Afrika’nın ikinci, dünyanın ise üçüncü en büyük havayolu rezervasyon sistemi sağlayıcısı olan Hitit (HTTBT), 2025 yılının ikinci çeyreğinde de istikrarlı büyümesini sürdürdü. Şirket, satış gelirlerinde yakaladığı yüzde 31 artışla 19,8 milyon dolar ciroya ulaştı. Satışlarının yüzde 77’sini döviz cinsinden gerçekleştiren Hitit’in, yurt dışı gelir oranı yüzde 60 oldu. Nakit ve nakit benzerleri toplamı 16 milyon dolar, 30 Haziran 2025 itibarıyla net nakit tutarı ise 5,9 milyon dolar olarak açıklandı.

“Teknolojimizle 6 kıtada havacılığın kalbinde yer alıyoruz”

Hitit Genel Müdürü Nevra Onursal Karaağaç, 30 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’de havayolu ve seyahat teknolojileri sektörünün öncüsü olan şirketin küresel büyüme hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti: Nevra Onursal Karaağaç, “Altı kıtada, 50 ülkede 72 partnerle 850’den fazla havalimanında, farklı iş modellerindeki partnerlerimizin ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Yolcu sayılarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış yaşandı. Bu artış sadece yeni iş birliklerinden değil, mevcut partnerlerimizin büyüyen operasyonlarından da kaynaklandı. IATA ARM (Havayolu Perakendeciliği Olgunluk Endeksi) Endeksi’ndeki liderliğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, havayolu şirketlerinin operasyonlarını tepeden tırnağa yenilemelerini sağlayan yeni ve tam kapsamlı Teklifler ve Siparişler ile Modern Havayolu Perakendeciliği Sistemi Hitit Oxygen ürünümüzle sektörde fark yaratıyoruz. Hitit Oxygen şu an dünyanın en büyük modern havayolu perakendeciliği uygulaması olarak aktif kullanımda olan tek ürün.” Karaağaç, Haziran ayında Cenevre’de IATA merkezinde gerçekleşen lansmanla canlı kullanıma geçen Hitit Oxygen hakkında şu bilgileri ekledi: “Oxygen’in ilk yılında 12 milyondan fazla yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Bu sistem, küresel ölçekte canlıya geçmiş en kapsamlı Teklif ve Siparişler çözümü olma özelliğine sahip.”

Hitit’in geliştirdiği diğer projeler de hızla ilerlemeye devam ediyor. Hitit Ödeme Hizmetleri Platformu (HPO)’nun ilk faz yazılım geliştirme süreci tamamlandı. İkinci çeyrek itibarıyla kullanıcı testlerine geçildi. Sistem ilk olarak Acenta Dağıtım Sistemi (ADS) ile entegre çalışacak, ardından Crane PSS platformuna tam entegrasyon sağlanacak.

Karaağaç, Hitit’in sürdürülebilirlik odağında sosyal sorumluluk projelerine kararlılıkla devam ettiğini vurgularken; iklim değişikliğiyle mücadeleden enerji verimliliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarına, toplumsal cinsiyet eşitliğinden eğitimde fırsat eşitliğine kadar birçok alanda sürdürülebilirlik yaklaşımının şirketin iş süreçlerine entegre edildiğini ifade etti. Karaağaç sözlerine şöyle devam etti: “Darüşşafaka ile yaptığımız iş birliği protokolü, 'Uçan Raketler' sosyal sorumluluk projesinin Türkiye Şampiyonası’nın gerçekleştirilmesi ve Özyeğin Üniversitesi ile yürüttüğümüz Yapay Zekâ Platformu iş birliği, 2025’in ikinci çeyreğinde Hitit olarak sürdürülebilirlik kapsamında attığımız önemli adımlar arasında yer alıyor.”

“Yıl sonu için büyüme öngörülerimiz pozitif yönde”

Mali İşler ve Satın Almadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezer Tuğ Özmutlu ise şirketin ikinci çeyrek sonu itibariyle finansal verilerine ilişkin şunları söyledi:

“2025 yılının ikinci çeyreğinde de istikrarlı büyümemizi sürdürdük. Şirketimiz, satış gelirlerinde yakaladığı yüzde 31 artışla 19,8 milyon dolar ciroya ulaştı. Satışlarının yüzde 77’sini döviz cinsinden gerçekleştirdik. Yurt dışı gelir oranımız yüzde 60 oldu. Nakit ve nakit benzerleri toplamımız 16 milyon dolar, 30 Haziran 2025 itibarıyla net nakit tutarımız ise 5,9 milyon dolar oldu.”

Teknoloji ve pazarlama yatırımlarına devam ettiğini vurgulayan Özmutlu söyle devam etti: “2025’in ilk yarısında 8,7 milyon dolar Ar-Ge yatırımı yaptık. Ayrıca 1,6 milyon dolar tutarında lisans, donanım ve demirbaş yatırımı gerçekleştirdik. Endonezya’da tamamladığımız saha araştırması projesi, pazar stratejilerimize önemli katkılar sağladı. Bu yatırımların ciro ve kârlılığa etkilerini yıl boyunca daha net göreceğiz.”

Özmutlu, yıl sonu için şirketin finansal görünümüne dair şu değerlendirmede bulundu: “2025’i güçlü bir finansal performansla tamamlamayı hedefliyoruz. Açıklamış olduğumuz ileriye dönük beklentilerimizi muhafaza ediyoruz. Dolar bazında ciroda yüzde 33 ila 38 arası büyüme, FAVÖK marjında yüzde 43 ila 48 arası gerçekleşme, net kâr marjında yüzde 25 ila 30, yatırım/ciro oranında ise yüzde 30 ila 35 bandında bir seyir yakalama potansiyelimiz vardır.”

Hitit’ten ilk sürdürülebilirlik raporu

Hitit, ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayımlayarak çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanlarındaki faaliyetlerini kamuoyuyla paylaştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulan 2024 sonuçlarına ait rapor, TSRS 1 ve TSRS 2 standartlarına uygun olarak hazırlanırken, raporda ayrıca SASB (Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından geliştirilen sektör bazlı sürdürülebilirlik standartları da dikkate alındı.