"Hızlı refleks" rekor getirdi: Fenerium’un payı yüzde 25’e yükseldi

Fenerbahçe’nin lisanslı ürün markası Fenerium, 2025-2026 sezonunda uyguladığı agresif pazarlama stratejileri, hızlı refleks kampanyaları ve dijital satış hamleleriyle dikkat çeken bir büyüme performansı sergiledi. Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Öncel, son iki sezonun Haziran-Şubat dönemleri karşılaştırıldığında toplam ürün satışında 353 bin 327 adetlik, ciroda ise 1 milyar 140 milyon TL’lik artış yaşandığını açıkladı. Öncel, özellikle e-ticaret tarafındaki büyümenin dikkat çekici olduğunu belirterek adet satışlarının yüzde 41 artışla 405 bin 435’e, e-ticaret cirosunun ise yüzde 101 yükselişle 478 milyon TL’ye çıktığını söyledi. Fenerium’dan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Öncel ve Yavuz Selim Demir ile Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orkan Orakçıoğlu ve Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, düzenledikleri basın toplantısında Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran Yönetiminin Fenerium’daki performansını değerlendirdiler. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sinan Öncel, Başkan Saadettin Saran’ın çağrısıyla organize edilen kampanyalar sonucunda 5 günlük süreçte 143 milyon 762 bin TL’lik ciroya ulaşıldığını belirterek, bunun Fenerium tarihindeki en yüksek derbi haftası performansı olduğunu söyledi. Toplantıda verilen bilgiye göre, 2025/2026 Haziran-Şubat döneminde ciro 1,9 milyar TL’den 3 milyar 69 milyon TL’ye çıkarken, adet satışları ise bir önceki sezonun aynı dönemine göre yüzde 15,6 artışla 2 milyon 613 bin 236’ya yükseldi.

En fazla Asensio forması satıldı

Öncel, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maça özel hazırlanan yağmurluk kampanyasının yanı sıra sezon boyunca toplam 46 refleks kampanyanın devreye alındığını belirterek, “Anlık gündeme ve taraftar talebine hızlı yanıt veren bir yapı kurduk. Bu yapı hem mağaza satışlarında hem dijital tarafta önemli ivme yarattı” dedi. Yönetim tarafından paylaşılan verilere göre Fenerium yalnızca ciro tarafında değil, satış adedi ve dijital trafik tarafında da tarihinin en yüksek seviyelerine ulaştı. Haziran-Şubat döneminde site trafiği 5 milyon 265 bin 554 kişi artarken, mağaza ve dijital satış kanallarında eş zamanlı büyüme sağlandı. Yönetim, bu performansın yalnızca sportif başarıyla açıklanamayacağını, operasyonel dönüşüm ve veri odaklı yönetim anlayışının da sonuçlarda etkili olduğunu vurguladı. Bu dönemde en fazla satan forma ise Asencio forması oldu.

Toplantıda konuşan bir diğer isim olan Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Orkan Orakçıoğlu, göreve geldikleri dönemde önceliklerinin yalnızca satış artırmak olmadığını belirterek daha hızlı karar alan, veriyi etkin kullanan ve operasyonel verimliliği yüksek bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Orakçıoğlu, stok yönetimi, ürün planlaması, mağaza operasyonları ve mobil satış tarafında önemli iyileştirmeler gerçekleştirildiğini ifade etti. Yeni kişi sayım teknolojileri, saatlik trafik analizleri ve mobil satış optimizasyonları sayesinde mağaza verimliliğinin arttığını belirten Orakçıoğlu, özellikle deplasman ve derbi takvimine göre planlanan TIR operasyonlarının beklentilerin üzerinde sonuç verdiğini dile getirdi. Yönetim ayrıca omni-channel dönüşümü ve FenerPara entegrasyonu gibi projeler üzerinde de çalışıldığını açıkladı.

Fenerium’un payı yüzde 25’e çıktı

Açıklanan verilerde dikkat çeken bir diğer unsur ise Fenerium’un kulüp ekonomisi içindeki ağırlığının artması oldu. Yönetim, lisanslı ürün satışlarından elde edilen gelirlerin toplam kulüp gelirleri içindeki payının yüzde 25 seviyesine yükseldiğini belirtti. Böylece Fenerium, yalnızca bir taraftar mağazası olmaktan çıkarak kulübün finansal yapısında stratejik bir gelir merkezi haline geldi.

72 mağazaya ulaşıldı, 4 tanesi de yolda

Fenerium Genel Müdürü İrfan Bahadır Baştüzel ise bugün itibarıyla 18 franchise, 2’si gezici tur, biri online mağaza ve 512i de kendilerinin yönettiği fiziki mağaza olmak 72 mağaza ve 9 bin 800 metrekarelik satış alanıyla 30 şehirde faaliyet gösterdiklerini açıkladı. Baştüzel, yeni dönemde ise 4 yeni mağaza daha açılacağı bilgisini verdi. Her yıl yaklaşık bin 700 yeni ürün tasarlandığını belirten Baştüzel, lisanslı ürünlerle birlikte toplam ürün sayısının 3 bin 700’e kadar ulaştığını söyledi. Koleksiyonun yüzde 78’ini Fenerium ürünlerinin, yüzde 22’sini ise forma ve antrenman ürünlerinin oluşturduğunu ifade eden Baştüzel, cironun yüzde 57’sinin forma ve antrenman ürünlerinden, yüzde 43’ünün ise Fenerium koleksiyonundan geldiğini kaydetti. Forma satışları dışında kalan ürünlerin yüzde 65’i erkek, yüzde 21’i çocuk, yüzde 10’u kadın ürünlerinden oluşuyor.

Sahte ürün için yazılım geliştirdi

Yönetim toplantısında sahte ürünlerle mücadele konusu da gündeme geldi. Özellikle dijital platformlar ve sosyal medya üzerinden yapılan kayıt dışı satışların kulüp ekonomisine ciddi zarar verdiğine dikkat çeken Sinan Öncel:“Şikayete tabi olarak her ne kadar avukatlarımız takibine bağlı olarak baskınlarla sahte ürünler toplatılsa da yeterli olmuyor. Bununla ilgili kamunun, tüm markaların sahte ürünleri ile ilgili çok daha yüksek cezalarla bu işin üzerine gitmesi gerekiyor” dedi. Bahadır Baştüzel ise, “Maçtan çıkıyoruz sahte ürünlerin olduğu tezgahlar açılmış oluyor. Ama online tarafta bence çok daha fazla ciddi bir sorun var. Biz bunu için de yazılım kullanmaya başladık. Hızlı bir şekilde ürün kaldırma, siteyi kapatma yaptırabiliyoruz ve çok hızlı oluyor. Ama tabii online dünyanın şöyle de bir sorunu var. O hesabı kapatıyorsunuz başka bir site açıyorlar” diye konuştu.

Logolu tost makinesi, marş söyleyen kahve makinesi

Kulüp, son dönemde farklı ürün gruplarına da girdi. Bunlardan biri de elektronik mutfak ürünleri oldu. Bunların yok sattığını söyleyen Fenerium Genel Müdürü Bahadır Baştüzel, “Bu grup zaten bizim epeydir peşinde olduğumuz gruptu. Lisans müdürümüz firmalarla görüşmeler yapıyordu. En son Karaca firmasıyla anlaştık. Ve çok geniş bir yelpaze girdik. Tahminimizin çok üstünde bir talep gördü. Orada küçük çok küçük dokunuşlar var. Fenerbahçe logosu basan tost makinesi, kahve olduğunda Fenerbahçe marşı söyleyen kahve makinesi… Şu an bunların talebine yetiştiremiyoruz” şeklinde konuştu.