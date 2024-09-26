H&M'in faaliyet karı düştü, hisseleri yüzde 7 değer kaybetti

Moda perakendecisi H&M'in hisseleri, faaliyet karındaki düşüş ve kar marjı hedefini yüzde 10'un altına düşürmesi sebebiyle sert bir darbe aldı. Şirketin hisseleri, yüzde 7 oranında değer kaybederek Stockholm Borsası’nda sabah saatlerinde en kötü performans gösteren hisseler arasına girdi.

H&M, mali yılının üçüncü çeyreğinde faaliyet karını 3,51 milyar İsveç kronu (345,8 milyon dolar) olarak açıkladı. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu kar 4,74 milyar İsveç kronuydu. Analistlerin beklentisi ise 4,93 milyar İsveç kronu seviyesindeydi. Bu düşüş, şirketin hedeflerini tutturamamasının yanı sıra piyasalarda da hayal kırıklığına yol açtı.

H&M yıl sonu yüzde 10'un altında kar marjı bekliyor

Şirket, yılın başında karşı karşıya kaldığı zorlayıcı piyasa koşulları nedeniyle 2024 kar marjı hedefini yüzde 10'un altına çektiğini duyurdu. H&M CEO'su Daniel Ervér, yaptığı açıklamada, "Dış faktörler satış gelirlerimizi ve satın alma maliyetlerimizi beklediğimizden daha fazla etkiledi. Bu yılki faaliyet kar marjının yüzde 10'un altında olmasını bekliyoruz" dedi.

Her ne kadar kar marjı hedefi iptal edilse de Ervér, şirketin uzun vadeli planlarının satış ve karlılığı artıracağına dair güvenini dile getirdi.