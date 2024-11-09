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Hollanda'da CIMPOR Global'e ikincilik ödülü

Hollanda-Afrika İş Konseyi (NABC) tarafından düzenlenen "Doing Business in Africa 2024" ödüllerinde, bünyesinde OYAK Çimento'yu da bulunduran TCC Grubu'nun iştiraki CIMPOR Global ikincilik ödülüne layık görüldü

Haber Merkezi
AA
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Hollanda'da CIMPOR Global'e ikincilik ödülü
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Hollanda-Afrika İş Konseyi (NABC) tarafından düzenlenen 'Doing Business in Africa 2024' ödüllerinde, bünyesinde OYAK Çimento'yu da bulunduran TCC Grubu'nun iştiraki CIMPOR Global ikincilik ödülüne layık görüldü.

Törende; finansal sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve ekonomik kalkınmaya katkı kriterleri değerlendirildi

Afrika ülkelerinin Hollanda'daki büyükelçilerinin katılımıyla Wassenaar kentinde düzenlenen törende, finansal sürdürülebilirlik, yenilikçilik ve ekonomik kalkınmaya katkı kriterleri değerlendirildi.

CIMPOR Global'i temsilen ödül törenine katılan Özge Aşçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'Afrika'daki kısa zamanda yapmış olduğumuz çalışmaların sonuçlarını burada paylaştık. Bu ödülü almış olduğumuzdan dolayı tüm ekip olarak son derece mutluyuz.' dedi.

Birinciliği çok az bir oy farkıyla kaçırdıklarını dile getiren Aşçıoğlu, TCC Gruba bağlı Cimpor Global çatısı altında faaliyet gösteren ve tepe yönetimimde Türk yöneticilerin bulunduğu şirketlerin başta Afrika olmak üzere, diğer faaliyet gösterilen ülkelerde başarılarının önümüzdeki dönemde artarak devam edeceğine inandığını aktardı.

Aşçıoğlu, 'Bundan sonraki dönemde de başarılarımızın hızlı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Yakın zamanda birincilik ödülünü alacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.' ifadelerini kullandı.

Afrika'da sürdürülebilir yatırımlar

Bu arada CIMPOR, 2020 yılında Fildişi Sahili'nde başlattığı Afrika yatırımlarını Kamerun'da sürdürüyor. Şirket, Kamerun'un Kribi kentinde dünyanın ilk flaş kalsinasyon teknolojisiyle çalışan kalsine kil üretim hattını 29 Ekim 2023'te devreye aldı.

Kribi'deki yeni fabrika, yıllık 1,2 milyon ton çimento ve 400 bin ton kalsine kil üretim kapasitesine sahip bulunuyor.

Şirketin geliştirdiği 'deOHClay' teknolojisi sayesinde, ton başına karbondioksit emisyonlarında yüzde 90'a, elektrik enerjisi tüketiminde yüzde 35'e ve ısıl enerji tüketiminde yüzde 40'a varan tasarruf sağlanıyor.

CIMPOR, Hollanda, Türkiye, KKTC, Portekiz, Romanya, İspanya, Fransa, İngiltere, Fildişi Sahili, Kamerun, Gana ve Yeşil Burun Adaları'nda faaliyet gösteriyor. Grup, 3 kıtada toplam 10 entegre çimento fabrikası, 7 çimento öğütme tesisi ve 3 kalsine kil üretim tesisi işletiyor.

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