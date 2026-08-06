Hollandalı bisiklet devi iflasın eşiğine geldi

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Dünyanın önde gelen bisiklet üreticilerinden Hollandalı Accell Group, mali krizden çıkmak için yürüttüğü tüm girişimlerin sonuçsuz kalmasının ardından Hollanda'da iflas koruma (Suspension of Payments) sürecini başlattı. Şirket bünyesinde bulunan Haibike, Ghost, Lapierre, Winora, Raleigh, Batavus, Sparta, Koga, Carqon ve Babboe gibi markaların geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Şirket CEO'su Jonas Nilsson'ın çalışanlara gönderdiği şirket içi mesajda, yönetim kurulunun tüm alternatifleri değerlendirdiğini ancak iflas başvurusu dışında başka seçenek kalmadığını belirttiği öğrenildi. Çalışanlardan süreç hakkında basına açıklama yapmamaları da istendi.

Accell için aslında umutlar temmuz ayı başında yeniden yeşermişti. Singapur merkezli DuTech Group'un şirketi satın alması bekleniyor, Almanya, Avusturya ve Polonya'daki rekabet kurumlarından da gerekli onaylar alınmış bulunuyordu. Ancak son aşamaya gelen satış anlaşması bilinmeyen nedenlerle gerçekleşmedi. Taraflar konuyla ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.

Pandemi dönemi zirveye çıktı, sonra çakıldı

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre şirket, pandemi döneminde elektrikli bisiklet satışlarındaki patlamayla sektörün en büyük kazananlarından biri olmuştu. Bu büyüme beklentisiyle yatırım fonu KKR, 2022 yılında Accell'i yaklaşık 1,8 milyar euro karşılığında satın aldı. Ancak pandemi sonrasında talebin hızla düşmesi, bayilerde oluşan yüksek stoklar ve agresif fiyat indirimleri şirketi ağır bir mali yükün altına soktu. Sektörde yaşanan stok fazlası ve daralan kârlılık Accell'i kapsamlı bir yeniden yapılanmaya zorladı.

"One Accell" programı kapsamında tesisler birleştirildi, operasyonlar merkezileştirildi ve işten çıkarmalar gerçekleştirildi. KKR ve kreditörler de çeşitli dönemlerde şirkete yeni sermaye sağlayarak borç yapısını yeniden düzenledi. Şubat 2026'da kreditörler şirketin kontrolünü KKR'den devralırken, temmuz ayında gündeme gelen DuTech satışı da son umut olarak görülüyordu. Ancak bu girişimin de başarısız olmasıyla iflas koruma süreci kaçınılmaz hale geldi.

Türkiye'deki üretim tesisini Bisan devralmıştı

Öte yandan Accell, Türkiye'de de son dönemde önemli bir gelişmeyle gündeme gelmişti. KKR'nin kontrolündeki grubun Manisa'daki üretim tesisini yerli bisiklet üreticisi Bisan devralmıştı. Bu anlaşmayla birlikte İtalyan bisiklet markası Bianchi'nin Türkiye'deki yerli üretiminin yeniden başlaması planlanırken, Accell'in küresel yeniden yapılanma sürecinin Türkiye operasyonlarına da yansıdığı değerlendirilmişti.

Hollanda'daki iflas koruma süreci şirketin tamamen faaliyetlerini durduracağı anlamına gelmiyor. Süreç, Accell'e yeniden yapılandırma ve yeni yatırımcı bulma fırsatı tanıyor. Ancak Haibike, Ghost ve Lapierre gibi markaların mevcut yapısıyla yoluna devam edip edemeyeceği ya da ayrı ayrı satılıp satılmayacağı önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.