Honda, dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemleri geliştirecek



Honda, Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi için ortak araştırma ve geliştirme sözleşmesi imzaladı. Honda'dan yapılan açıklamaya göre, sözleşmede Honda, JAXA tarafından 31 Mart 2024'e kadar konsept çalışmaları yürütmek ve erken aşama prototipi olan breadboard modelini geliştirmek üzere görevlendiriliyor.

Sözleşmenin ana konusu olan ve Honda mühendisleri tarafından tasarlanan dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi; suyu elektrolize etmek için güneş enerjisini kullanarak oksijen ve hidrojen üreten yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi ile oksijen ve hidrojenden elektrik ile su üreten yakıt hücresi sistemini birleştiriyor.

2020 yılının son çeyreğinde Honda ile JAXA arasında imzalanan iş birliği anlaşmasının ardından Honda, dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin Ay yüzeyinde kullanımı için araştırmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların devamı niteliğinde de yeni bir AR-GE sözleşmesi imzalanarak konuyla ilgili önemli bir adım atıldı.

Ay'da gezinen araçları çalıştıracak elektriğe ihtiyaç duyuluyor

Verilen bilgiye göre, Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) liderliğindeki Artemis Programı, gelecek 10-15 yılı kapsayacak şekilde Ay'da robotik ve insanlı bir yüzey keşif araştırması yapmayı planlıyor.

İnsanların Ay'da uzun süreli keşif için kalabilmeleri için öncelikle Ay'da gezinen araçları çalıştıracak ve insanların araçların içinde yaşamasını sağlayacak elektriğe ihtiyaç duyuluyor. Bu konuda güneş enerjisi ile geceleri enerji ihtiyacını karşılamak risk yaratırken, diğer alternatif olan ikincil piller için de çok sayıda pili Dünya'dan Ay'a taşımak büyük bir maliyet getiriyor. Bu kapsamda çözüm olarak kompakt ve hafif olduğu için çalışmalarda kullanılmak üzere Honda'nın geliştirdiği dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi, ay yüzeyinde elektrik sağlamak için potansiyel araç olarak seçildi.

Honda'nın geliştirdiği yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi ile yakıt hücresi sistemini birleştiren dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi, güneş enerjisi ve suyu kullanarak sürekli olarak oksijen, hidrojen ve elektrik üretiyor.

Yüksek basınçlı su elektroliz sistemi, ay yüzeyinde gündüzleri güneş enerjisinden üretilen elektriği kullanırken; tanklarda depolanan oksijen ve hidrojeni üretmek için suyu elektrolize ediyor. Geceleri ise yakıt hücresi sistemi sayesinde depolanan oksijen ve hidrojen kullanılarak insanların yaşam alanları için elektrik üretimi sağlanıyor.

Kompakt bir yapısı olan yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemi, benzerlerinden farklı olarak hidrojeni sıkıştırmak için bir kompresöre ihtiyaç duymuyor. Diğer yandan dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi, aynı miktarda enerjiyi depolamak için ikincil bir bataryadan daha küçük bir kütleye ihtiyaç duymasıyla öne çıkıyor.

Uzay taşımacılığında yük kapasitesinin azaltılması katkı sunacak

Honda'nın dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin bu temel özellikleriyle uzay taşımacılığında en büyük zorluklardan biri olan yük kapasitesinin ve kütlenin azaltılması için katkıda bulunması hedefleniyor.

Dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi, elektriğin yanı sıra su ve güneş enerjisi olduğu sürece oksijen ve hidrojen de üretebiliyor.

Honda, bu sistem ile ayda keşif görevindeki insanlar için üretilen oksijenin ve Ay'da kullanılacak uzay araçları için yakıt olarak hidrojenin kullanılacağını varsayıyor. Bunların yanı sıra dolaşımlı yenilenebilir enerji sistemi Dünya'daki su kaynaklarından ve güneş enerjisinden yararlanarak elektrik üreten karbon-nötr bir enerji tedarik sistemi olarak da kullanılabiliyor.

İnsanlığın ortak faydasına odaklanan ve uzun yıllardır hidrojen teknolojilerinin geliştirilmesi için çalışmalar yürüten Honda, uzay çalışmalarının ilk hedefi olarak dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürecek.

Honda, 2002 yılında yakıt hücreli araçların kiralama yoluyla satışına başlayan dünyadaki ilk şirket oldu. Buna ek olarak Honda, yüksek ayrıştırma basınçlı su elektroliz sistemini kullanarak akıllı hidrojen istasyonları kurulması ve geliştirilmesi konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.

Honda ile JAXA arasında imzalanan sözleşme kapsamında da Honda'nın bugüne kadar geliştirdiği hidrojen teknolojileri kullanılarak dolaşımlı yenilenebilir enerji sisteminin hayata geçirilmesine odaklanılacak. Bu kapsamda çalışmalardan alınan geri bildirimleri kullanarak Honda'nın 2050 karbon nötr hedeflerini gerçekleştirmesi amaçlanıyor.