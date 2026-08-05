Honda faaliyet karı beklentisini yukarı yönlü revize etti

Otomotiv devi tarafından duyurulan finansal verilere göre, Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan ilk çeyrekte faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artarak 530,8 milyar yene ulaştı. Bu sonuç, son altı çeyrektir süren kar düşüşü serisinin son bulduğunu gösterirken, piyasa beklentilerinin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Şirket yönetimi güçlü ilk çeyrek performansının ardından yıllık net kar tahminini 400 milyar yene, yıllık satış gelirleri hedefini ise 24,15 trilyon yene çıkardı.

Hibrit talebi ve döviz kuru maliyet baskılarını telafi etti

Finansal tablolardaki bu toparlanmada, özellikle Kuzey Amerika bölgesinde hibrit araçlara gösterilen yoğun ilginin ürün karmasını olumlu desteklemesi etkili oldu. Bununla birlikte, döviz kurlarındaki hareketlilik neticesinde zayıf kalmaya devam eden yenin yurtdışı gelirlerini yukarı taşıması, artan maliyetlerin ve birim satışlardaki küresel daralmanın olumsuz etkilerini büyük ölçüde dengeledi. Ayrıca motosiklet grubunun Asya ve diğer pazarlardaki operasyonel karlılığı da bu yukarı yönlü revizyona güçlü bir destek sağladı.