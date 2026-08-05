Honda faaliyet karı beklentisini yukarı yönlü revize etti
Honda Motor, zayıf Japon yeninin sağladığı döviz avantajı, ABD pazarında hibrit araçlara yönelik güçlü talep ve motosiklet operasyonlarının beklentileri aşan performansı doğrultusunda Mart 2027'de sona erecek cari mali yıla ilişkin tahminlerini güncelledi. Şirket, küresel ölçekte yaşanan satış hacmi düşüşleri ve artan hammadde maliyet baskılarına karşın, tam yıl faaliyet karı beklentisini %30 oranında artırarak 500 milyar yenden 650 milyar yene yükseltti.
Otomotiv devi tarafından duyurulan finansal verilere göre, Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan ilk çeyrekte faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki katından fazla artarak 530,8 milyar yene ulaştı. Bu sonuç, son altı çeyrektir süren kar düşüşü serisinin son bulduğunu gösterirken, piyasa beklentilerinin de oldukça üzerinde gerçekleşti. Şirket yönetimi güçlü ilk çeyrek performansının ardından yıllık net kar tahminini 400 milyar yene, yıllık satış gelirleri hedefini ise 24,15 trilyon yene çıkardı.
Hibrit talebi ve döviz kuru maliyet baskılarını telafi etti
Finansal tablolardaki bu toparlanmada, özellikle Kuzey Amerika bölgesinde hibrit araçlara gösterilen yoğun ilginin ürün karmasını olumlu desteklemesi etkili oldu. Bununla birlikte, döviz kurlarındaki hareketlilik neticesinde zayıf kalmaya devam eden yenin yurtdışı gelirlerini yukarı taşıması, artan maliyetlerin ve birim satışlardaki küresel daralmanın olumsuz etkilerini büyük ölçüde dengeledi. Ayrıca motosiklet grubunun Asya ve diğer pazarlardaki operasyonel karlılığı da bu yukarı yönlü revizyona güçlü bir destek sağladı.