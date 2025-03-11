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Honda ile birleşme görüşmeleri başarısız oldu: Nissan CEO'su görevden ayrılıyor

Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve karlılıktaki düşüş nedeniyle istifası istenen Nissan CEO'su Makoto Uchida, 1 Nisan'dan itibaren görevinden ayrılıyor.

Haber Merkezi
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Honda ile birleşme görüşmeleri başarısız oldu: Nissan CEO'su görevden ayrılıyor
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Nissan CEO'su Makoto Uchida görevden ayrılırken, mali sorunlarla baş etmeye çalışan Japon otomotiv şirketinin başına 1 Nisan'dan itibaren baş planlama yöneticisi Ivan Espinosa geçecek.

Japonya'nın en büyük üçüncü otomotiv şirketi olan Nissan'ın karlılığının azalması ve Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle Uchida'nın istifası isteniyordu.

Espinosa'nın görevi devralmasıyla Nissan'ın yeniden Honda'yla veya yatırım fırsatları için başka bir şirketle masaya oturup oturmayacağı henüz netlik kazanmış değil...

Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Tokyo savcıları tarafından finansal usulsüzlükle suçlanarak 2018'de görevinden ayrılmasının ardından şirket bir daha toparlanamadı. Yıllarca süren yönetim krizleri ve gerileyen satış performansı şirketin mali durumunu daha da kötüleştirdi.

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