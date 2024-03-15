Honda ve Nissan, elektrikli araç alanında işbirliğine gidiyor

Honda ve Nissan, elektrikli araç alanında işbirliğine hızlanıyor. Japo devlet televizyonu NHK'nın haberine göre, Honda ve Nissan, elektrikli araç işlerinde kapsamlı bir işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalamaya karar verdi.

Nikkei gazetesi, iki otomobil üreticisinin Çinli rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmek için bir araya gelmelerinin potansiyel olarak batarya tedariki ve elektrikli otomobillerin ortak geliştirilmesine kadar uzanabileceğini yazdı.

Nikkei'nin haberine göre atılacak adımlar arasında ortak bir güç aktarma organının devreye sokulması, ortak tedarik ve ortak bir platformun geliştirilmesi yer alabilir.