Honeywell, otomasyon sektöründe pazar payını artırmak için 4 milyar dolarlık satın alma hedefliyor

Küresel imalat ve teknoloji endüstrisinin önde gelen aktörlerinden Honeywell, sanayi üretim hatlarındaki dijitalleşme trendine paralel olarak endüstriyel otomasyon alanındaki faaliyetlerini genişletme kararı aldı. Şirket yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, bu spesifik segmentte küresel ölçekte büyüme yakalamak amacıyla önümüzdeki dönemde 2 ila 4 milyar dolar aralığında stratejik satın almalar gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi. Kendi iç dinamikleriyle organik olarak büyümeyi birincil öncelik görseler de bu pazar segmentinde yazılım ve otonom çözümler açısından çok büyük bir potansiyel bulunduğunun vurgulanması, küresel sanayi rekabetinde yeni bir dönemi başlatıyor.

Milyar dolarlık sermaye hamlesiyle karlılık arayışı

Fabrikaların akıllı üretim sistemlerine geçiş yaptığı ve operasyonel süreçlerin yapay zeka destekli yazılımlarla yönetildiği çağdaş sanayi ekosisteminde, otomasyon çözümlerine yönelik kurumsal talepler her geçen gün ivme kazanıyor. Bu yüksek pazar potansiyelini uzun vadeli kârlılığa dönüştürmeyi amaçlayan Honeywell, mevcut endüstriyel portföyünü teknolojik açıdan tahkim edecek yeni hamleler planlıyor.

Yönetim kurulunun stratejik değerlendirmelerinde, geleneksel makine ve donanım imalatının ötesine geçerek yüksek kar marjına sahip bulut tabanlı endüstriyel yazılımlar, siber güvenlik sistemleri ve otonom kontrol mekanizmaları geliştiren yenilikçi teknoloji firmalarının bünyeye katılması gerektiği ifade ediliyor. Bu vizyon, şirketin gelecekte tamamen veri analitiği ve dijital servis sağlayıcısı bir yapıya bürünme hedefini doğrudan destekliyor.

Sermaye havuzu riskleri azaltacak şekilde aşamalı olarak kullanılacak

Şirketin finans departmanı tarafından paylaşılan stratejik yol haritasında, satın alma faaliyetleri için ayrılan milyarlarca dolarlık dev bütçenin piyasa dengelerini sarsmayacak şekilde oldukça dengeli ve seçici projelerde kullanılacağının altı çiziliyor. Ana iş kollarında kendi imkanlarıyla Ar-Ge yapmayı ve pazar payı artırmayı temel kural olarak benimseyen holding, inorganik büyüme tarafında ise stratejik birleşmeleri ve şirket devralmalarını operasyonel bir kaldıraç olarak görüyor.

Satın alma süreçlerinde hedeflenen 2 ila 4 milyar dolarlık nakit havuzunun, entegrasyon risklerini ve finansal şokları en aza indirebilmek adına zamana yayılarak parça parça piyasaya sürüleceği belirtiliyor. Lojistik süreçlerde ve fabrikaların yönetim operasyonlarında %10 düzeyinde kalıcı bir maliyet tasarrufu ve verimlilik sağlaması öngörülen bu büyük hamle, endüstriyel otomasyon pazarındaki küresel liderlik yarışını tamamen kızıştıracak.