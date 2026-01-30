Honeywell’in 2025 bilançosunda havacılık servisleri öne çıktı

ABD merkezli teknoloji ve sanayi şirketi Honeywell, 2025 yılının son çeyreğinde gelirlerini artırarak yılı güçlü bir kapanışla tamamladı. Şirketin performansında, havacılık sektörüne sunduğu bakım, onarım ve teknik destek hizmetleri belirleyici oldu.

Küresel ölçekte yeni uçak teslimatlarındaki yavaşlama, havayolu şirketlerini mevcut filolarını daha uzun süre kullanmaya yöneltti. Bu tablo, uçaklarda bakım ve parça değişim ihtiyacını artırırken, Honeywell’in servis ağına olan talebi de beraberinde getirdi.

Özellikle yüksek katma değerli havacılık servisleri, şirketin gelir kompozisyonunda daha görünür hale geldi. Bu alan, sadece satışları değil, karlılığı da destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.

Servis tarafındaki talep güçlü seyrini sürdürüyor

Şirket yönetimi, bakım ve teknik hizmetlere olan talebin kısa vadede zayıflamasını beklemediklerini dile getirdi. Hava trafiğindeki toparlanma ve filoların yaş ortalamasının yükselmesi, servis ihtiyacını canlı tutan başlıklar arasında gösterildi.

Honeywell’in gündemindeki bir diğer başlık ise kurumsal dönüşüm süreci oldu. Şirket, havacılık ve otomasyon faaliyetlerini ayrı yapılar altında toplamaya yönelik planlarını belirlenen takvim çerçevesinde sürdürdüğünü açıkladı.

Honeywell, 2026 yılına girerken mevcut sipariş yapısı ve servis gelirlerinin desteğiyle dengeli ve sürdürülebilir bir büyüme hedeflediğini vurguladı.