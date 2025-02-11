HONOR Magic 7 Pro Hepsiburada’da satışta

i HONOR Magic 7 Pro, Hepsiburada’ya özel avantajlarla satışa sunuldu. Yeni HONOR Magic 7 Pro, yapay zeka destekli üstün fotoğrafçılık yetenekleri ve gelişmiş ekran teknolojisi ile dikkat çekiyor. MagicOS 9.0 işletim sistemi, kişiselleştirilmiş yapay zeka deneyimi sunarak akıcı, akıllı ve güvenli bir kullanım sağlıyor.

HONOR Magic 7 Pro, 200MP AI Telefoto Kamera, AI destekli Super Zoom ve Harcourt Portre Modları gibi özellikleriyle profesyonel fotoğrafçılığı bir üst seviyeye taşıyor. 5850mAh silikon-karbon batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz hızlı şarj desteğiyle uzun pil ömrü sunuyor. HONOR NanoCrystal Shield ekranı ve IP68/IP69 sertifikaları, cihazı suya ve toza karşı dayanıklı hale getiriyor. AI Göz Konforu teknolojisi ise uzun süreli kullanımlarda göz sağlığını koruyor.

Hepsiburada’da 2000 bin TL indirim ve takas desteği

HONOR Magic 7 Pro, sadece Hepsiburada’ya özel 2.000 TL anında indirim ile birlikte HONOR Pad X8a tablet hediyesiyle satın alınabiliyor. Ayrıca, Hepsiburada’nın “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle kullanıcılar eski telefonlarını 4.000 TL ek takas desteğiyle kolayca HONOR Magic 7 Pro ile değiştirebiliyor.

HONOR Magic 7 Pro, fotoğrafçılıktan iş hayatına, oyundan günlük kullanıma kadar herkesin beklentilerini karşılayan üst düzey bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Fotoğraf tutkunları, yapay zeka destekli kamera sistemiyle profesyonel çekimler yapabilirken, iş profesyonelleri, HONOR Notes ve çoklu görev yetenekleri ile üretkenliklerini artırıyor. Oyun severler, yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekran ve AI destekli oyun optimizasyonları sayesinde akıcı bir oyun deneyimi yaşarken, günlük kullanıcılar, uzun pil ömrü ve AI destekli kolaylıklarla konforlu bir kullanım elde ediyor.