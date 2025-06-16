Hopi Perakende Raporu'nda, 19 milyon müşterinin alışveriş alışkanlıkları analiz edildi

Hopi, 10’uncu yılında perakende sektörüne rehberlik edecek “Hopi Perakende Raporu 2024”ü tanıttı.

Rapora göre;

- Yeni müşteri peşinde bütçeler harcandı ama sektöre gerçek dopingi, harcamasını reel bazda %73 artıran sadık müşteriler yaptı.

- AVM ziyaretlerinde mağaza gezme oranı %38 azalsa da müşteri başı harcama reel olarak %63 artış gösterdi.

- Türkiye genelinde giyim ve ayakkabı alışverişi reel bazda 10 puan artışla en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşti.

- Sevgililer Günü’nde alışverişin %70’i son 3 güne sıkıştı; son dakika refleksi rekor kırdı. Alışverişi son ana bırakanlarda liderlik Eskişehir’in oldu.

- Kurban Bayramı ve Babalar Günü en yakın rakibi Black Friday’e göre müşteriyi daha çok harekete geçirdi; alışveriş yapanların sayısı %20 daha fazla oldu.

- Malatya, Erzincan ve Erzurum Anneler Günü’nde annesini en çok seyahate götüren iller olurken, Ramazan Bayramı’nda çocuk alışverişine odaklandı.

- 1 milyon müşteri sadece siyah renk giyiyor ve mağazaya girdiğinde kombinini tek reyonda görmek istiyor.

19 milyon kullanıcısı bulunan, 30 farklı sektörde, 300’ü aşkın marka iş ortağı ağıyla perakende ve alışverişte standartları yeniden tanımlayan Hopi, 10’uncu yılında müşteri teknolojilerindeki dönüşümünü ve perakende sektörüne yön veren veri gücünü "Hopi Perakende Raporu 2024" raporuyla duyurdu.

“Dünyada benzeri bulunmayan bir model inşa ettik, bu modelle günde 150 bin işlem yapıyoruz”

Hopi’nin yola “sektörünün ilk ve tek büyük veriye dayalı müşteri teknolojileri” şirketi olarak devam ettiğini belirten Hopi CEO’su, Boyner Grup Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı, aynı zamanda grubun İcra Kurulu üyesi de olan Elif Ateşok Şatıroğlu, Hopi Perakende Raporu 2024’ün tanıtıldığı toplantıda detaylı bilgiler paylaştı.

Hopi’nin 10 yıl içinde tüm kullanıcılarına toplamda 13 Milyar TL değerinde alışverişte kullanabilecekleri “Paracık” kazandırdığını belirten Şatıroğlu, Kredim firmasının altyapısıyla hayata geçirilen Şimdi Al, Sonra Öde modelini sunan “Harcamaya Hazır Limit” ürünüyle ise Ekim 2023’ten bu yana 110.000 tekil kullanıcının kredi kartsız taksitli alışveriş ve ödeme erteleme imkânından faydalandığını söyledi. Şatıroğlu, Hopi’nin 2024 yılında 5,3 milyon aktif Hopi müşterisi olduğunu, toplamda da15,5 milyon işlem gerçekleştiğini belirtti.

Hopi CEO’su, “Hopi, pazarlama, sadakat, reklam ve ödeme teknolojilerini tek bir platformda birleştiren; büyük veriyi anlamlandırıp kullanıcıya ve markaya eşsiz bir deneyim sunan bir yapıya dönüştü. Bu yapı dünya genelinde de örneği bulunmayan bir model; bize günlük 350 bine yakın uygulama açılışı ve 150 bin işlem adedi getiriyor. Hopi artık, müşterisini tanıyan, neye ihtiyacı olduğunu bilen, alım gücünü artıran yol arkadaşı haline geldi” diye konuştu.

“Sırada parçalı hisse alarak Apple, Tesla, Google gibi teknoloji devlerine ortak olma fırsatı sunmak var”

Günümüzde markaların, devasa rekabet havuzunda kaybolmamak için daha etkili, düşük maliyetli ve hedefe odaklı çözümler aradığını kaydeden Şatıroğlu, şöyle devam etti: “Hopi’de yakın zamanda Oyak Yatırım altyapısıyla Borsa İstanbul’da hisse senedi ve fon işlemleri başlatıldı. Sırada kullanıcılarımıza Amerikan Borsalarında 1 dolardan başlayan tutarlarla parçalı hisse alarak Apple, Tesla, Google gibi teknoloji devlerine ortak olma fırsatı sunmak var. Hopi, alışverişin her aşamasında tüketicinin yanında olan, markaların doğru müşteriye iletişimi sağlayan ve büyümesini destekleyen; veriye dayalı, akıllı ve sürdürülebilir bir teknoloji ekosistemi. 10’uncu yılına özel olarak hazırlanan, tüm veri analizini sayfalara döken, markalar için bulunmaz bir rehber niteliği taşıyan Hopi Perakende Raporu da tüm sektör markaları için bir kılavuz niteliği taşıyor. Bu rapor, Türkiye alışveriş sektörü için bir ilk olma özelliğinin yanı sıra bugüne kadar yapılmış en kapsamlı analizleri içeriyor.”

“2024 yılında sadakat sektöre doping etkisi yaptı”

Perakendenin, stratejilerini oluştururken müşterisini en iyi şekilde anlamaya en çok ihtiyaç duyan sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Hopi Büyüme ve Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü, bunun ancak müşteri davranışlarını doğru analiz edip okumakla mümkün olabileceğinin altını çizdi. Ünlü, Hopi’nin markalara bu analiz ve içgörüleri sunan en güçlü araçlardan biri olduğunu vurguladı.

“Perakende 2024’te müşterinin sadakatiyle hayatta kaldı. Krizde müşteri yeniyi denemeye cesaret edemedi, bildiğine, güvendiğine sarıldı. Bu yüzden sadık müşteriye odaklanan markalar büyüyebildi; yeni müşteriyi ikna etmeye çalışanlar ise boşa harcama yaptı.” diyen Mihrican Ünlü şöyle devam etti: “Rapordaki verilere de bakıldığında, 2024 yılında sadakat sektöre adeta doping etkisi yaptı; markasına bağlı kalan müşteriler harcamalarını reel bazda %73 oranında artırdı. Bu rakam geçtiğimiz yıl %58 oranındaydı. AVM’lerde müşteri trafiği düşse de markasıyla güçlü bağ kuran tüketiciler alışverişi sürdürdü ve daralan pastada payını büyütmeyi başaran markalar öne çıktı. Tüm perakende yöneticilerine tavsiyemiz, stratejinizi belirlemeden önce bu raporu mutlaka okumaları. Müşteri için anlamlı bir deneyim yaratmak ve marka adına yatırımları verimli yönetmek için bunun önemli olduğunu düşünüyoruz.”

2025’te AVM’de gezilen mağaza sayısında %11 oranında artış oldu

Rapora göre 2024’te AVM mağaza gezme oranı %38 azalsa da müşteri sayısı %9 artarken, müşteri başı harcama reel olarak %63 artış gösterdi. Müşteri 2024’te sadece ihtiyaç duyduğu ya da sadık olduğu markalara uğradı. Ancak 2025’te tablo toparlamaya başladı: Müşteri sayısı sabit kalsa da gezilen mağaza sayısı %11 arttı. Bu, AVM’ye gelen müşteriyi doğru anda, doğru lokasyonda yakalayan markalar için ciddi bir fırsat anlamına geliyor. Rapor, markalar için bu resmi daha çok alışverişe çevirebilmenin yolunun; lokasyon bazlı iletişim, segment odaklı kampanyalar ve müşteri profilini gerçek zamanlı analiz ederek dinamik aksiyonlar alabilmekten geçtiğinin altını çiziyor.

Alışveriş alışkanlıkları coğrafyaya göre şekillendi

Tüketici refleksleri coğrafi bazda da farklılık gösterdi; Ege evine yatırım yaparken, Marmara yola çıktı, Akdeniz depo doldurdu, İç Anadolu ise evcil dostlarını alışverişinin merkezine aldı.

Büyükşehirlerde "kendine yatırım", küçük şehirlerde "ihtiyaç odaklı" alışveriş dikkat çekti. Türkiye genelinde giyim ve ayakkabı alışverişi reel bazda 10 puan artışla en çok İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşti. Büyükşehirlerin kozmetikte cüzdandan aldığı pay 2 katına çıkarken; küçük şehirlerde ise akaryakıt sektörünün cüzdan payı 2 kat, ev dekorasyonun cüzdan payı ise 1,3 kat arttı.

Özel günlerde müşteriyi indirim değil ihtiyaç daha çok harekete geçirdi

Raporda müşterilerin özel günlerdeki alışveriş eğilimi ele alındığında ilk sırada ihtiyaçlar, ardından da kampanyalar yer aldı. Sevgililer Günü’nde alışverişler adet bazında %30 arttı; işlemlerin %70’i son üç günde gerçekleşti. Son dakika refleksi rekor kırdı, alışverişi son ana bırakanlarda liderlik Eskişehir’in oldu. Yılbaşında ise daha planlı bir davranış görüldü; alışverişler yılın son üç haftasına yayıldı. Doğu illerinde Anneler Günü’nde Malatya, Erzincan ve Erzurum annesini en çok seyahate götüren iller olurken; Ramazan Bayramı döneminde ise çocuklara yönelik alışverişler öne çıktı.

Kurban Bayramı ve Babalar Günü’nde tüketici hazır, fakat markalar değildi

Yılın en yoğun alışveriş dönemi, Kurban Bayramı ile Babalar Günü’nün çakıştığı haziran ayı oldu. Okulların da kapanmasıyla birlikte alışveriş hacmi reel bazda %58 arttı. Bu dönemde alışveriş yapan müşteri sayısı Black Friday’e kıyasla %20 fazlaydı. Ancak bu yoğunluk ciroya aynı ölçüde yansımadı; kampanya ve zamanlama konusunda geri kalan markalar büyüme fırsatını kaçırdı. Yıl boyunca işlem hacminin en yüksek olduğu dönemler arasında ise Black Friday ve 11.11 öne çıktı.

Hopi kişisel veriyi markalarla paylaşmaz

Hopi’de 19 milyon kullanıcının verilerinin güvenliğinin en öncelikli sorumluluk olarak görüldüğünün altını çizen Ünlü, “Hopi, kişisel veriyi hiçbir zaman markalarla paylaşmaz. Tüm analizler anonim ve istatistiksel bazda yapılır. Bu güvenin temelinde güçlü bir teknoloji, etik sorumluluk ve şeffaf bir yaklaşım var” diye ekledi.

“Milyonların alışveriş gücü”

Hopi Pazarlama Direktörü Selvi Talipoğlu ise Hopi’nin 10’uncu yılına özel reklam kampanyasına dair şunları söyledi:

“Hopi’nin 10’uncu yıl sloganı, ‘Milyonların Alışveriş Gücü’. Bu slogan, sadece yaratıcı bir ifade değil, gerçek bir ekosistemi temsil ediyor: Milyonlarca Hopilinin yarattığı alışveriş gücünü. Bu söylem, her Hopiliye 19 milyonluk büyük bir topluluğun avantajlarıyla alışveriş yapma gücü sunuyor. Hopi, 19 milyon Hopiliye, sevdikleri markalardan sadece onlar için sunulan avantajlarla daha akıllı alışveriş yapma imkânı sağlıyor. Onların dilinden konuşuyor, ceplerindeki Paracıklarla alışveriş gücünü ellerinde tutmalarını sağlıyor. Çünkü Hopi, her kullanıcıya gerçek bir pazarlık gücü kazandırıyor. Hopi’nin başarısı hem iş ortaklarımızın hem kullanıcılarımızın birlikte kazandığı bir modelde yatıyor.”

Rapor, perakende yöneticilerine sonuç odaklı pazarlama planı yapma fırsatı sunuyor

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki tüketici davranışları, alışveriş zamanlamaları, kategori bazlı eğilimler ve kampanya etkileşim oranlarına dair analizlerin yer aldığı Hopi Perakende Raporu, markalara daha stratejik ve sonuç odaklı pazarlama ve iletişim planlaması yapma fırsatı sunuyor. Örneğin; 1 milyon müşteri sadece siyah renk giyiyor ve mağazaya girdiğinde kombinini tek reyonda görmek istiyor bilgisine sahibiz. 19 milyon müşterinin alışveriş davranışlarını kapsamlı biçimde inceleyen rapor, markaların müşteri davranışlarını anlaması ve stratejilerini buna göre şekillendirmesi için kritik içgörüler sunuyor. Raporun tüm detaylarının önümüzdeki günlerde sektör liderleriyle paylaşılarak yayınlanması planlanıyor.