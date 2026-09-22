Hopi Pulse: Çalışanların yüzde 90’ı mutlu eden küçük alışverişten asla vazgeçmiyor

Hopi’nin tüketimdeki değişimi daha yakından ve düzenli olarak izlemek amacıyla hayata geçirdiği Hopi Pulse’ın ilk sonuçları açıklandı. Ağustos 2026 döneminde Hopi uygulaması içindeki anket modülü üzerinden 1.500 Hopi kullanıcısının katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, kullanıcıların maaşın hesaba yattığı ilk andan ay içindeki harcama ritmine, küçük mutluluk alışverişlerinden zorunluluklar sonrasındaki tercihlere ve maaş gününün yarattığı duygulara uzanan tüketici davranışları incelendi.

Katılımcıların %59’unu erkekler, %41’ini kadınlar oluşturdu. Gelir grupları üç segmentte ele alınırken segmentlerin oluşturulmasında Türk-İş’in açıkladığı yoksulluk sınırı referans alındı. Hopi Pulse, kullanıcıların tüketim eğilimlerine ilişkin beyanlarını düzenli aralıklarla takip ederek zaman içindeki değişimi ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma serisi olarak kurgulandı. Hopi ekosistemindeki alışveriş verileri ise ilerleyen dönemlerde anonim ve istatistiksel düzeyde değerlendirilerek araştırmayı derinleştirecek ayrı bir katman olarak Pulse’a dahil edilebilecek.

Maaşın ilk durağı: Sorumluluklar

Araştırmanın en net sonuçlarından biri maaşın hesaba yattığı ilk anda ortaya çıkıyor. Katılımcıların %71’i öncelikle kira, fatura ve kredi/kredi kartı gibi düzenli ödemelere, %17’si ise market gibi temel ihtiyaçlara yöneliyor. Böylece her 100 kişiden 88’inin maaşı gelir gelmez ilk durağı mevcut yükümlülükler ve temel ihtiyaçlar oluyor. Maaşının bir kısmını öncelikli olarak birikim veya yatırıma ayırabilenlerin oranı ise %8’de kalıyor.

18-25 yaş grubunda da zorunluluklar belirgin: %37 düzenli ödemeleri, %33 market gibi temel ihtiyaçları ilk sıraya koyuyor. Böylece gençlerin %70’i maaşı gelir gelmez önceliğini düzenli ödemelere veya temel ihtiyaçlara veriyor.

Aynı maaş günü, iki farklı bütçe deneyimi

Maaşın ay içindeki ömrüne bakıldığında araştırmanın en dikkat çekici karşıtlıklarından biri ortaya çıkıyor. Katılımcıların %25’i maaşının ilk 7 günde tükendiğini söylerken, %24’ü ay sonunda hâlâ elinde harcanmamış bir miktar kaldığını belirtiyor. Birbirine çok yakın büyüklükteki bu iki grup, aynı maaş gününün katılımcılar arasında oldukça farklı bütçe deneyimlerine dönüşebildiğini gösteriyor.

Gelir gruplarında beklenen fark görülse de maaşın ayı tamamlayamaması yalnızca bir gelir grubuyla sınırlı değil. Gelir -1 grubundaki katılımcıların %68’inin maaşı ilk üç haftada tükenirken, ay sonunda maaşından harcanmamış para kaldığını söyleyenlerin oranı %18. Gelir -2 grubunda ise ay sonunda elinde para kaldığını söyleyenlerin oranı %32; başka bir ifadeyle bu grupta da katılımcıların yaklaşık üçte ikisi ay sonuna maaşından harcanmamış para bırakamadığını belirtiyor.

Sıkışıyoruz ama kendimizden tamamen vazgeçmiyoruz

Maaşın ilk durağı büyük ölçüde zorunluluklar olsa da sonrasında farklı bir davranış ortaya çıkıyor. Katılımcıların %90’ı kendisini mutlu edecek küçük alışverişleri her zaman ya da zaman zaman yapmayı sürdürüyor; “hiç yapmam” diyenlerin oranı %10’da kalıyor.

Gençlerde bu davranış daha belirgin. 18-25 yaş grubunda “hiç yapmam” yanıtını veren katılımcı bulunmazken, grubun %52’si kendisini mutlu edecek küçük bir alışverişi her maaş döneminde yaptığını belirtiyor. Bulgular, bütçeler zorunluluklarla şekillense bile katılımcıların büyük çoğunluğunun kendisine ayırdığı alanı tamamen terk etmediğine işaret ediyor.

Kadınların maaşı daha erken tükeniyor

Araştırmanın en belirgin ayrışmalarından biri kadınlarla erkekler arasında görülüyor. Maaşını ilk 7 günde tükettiğini söyleyenlerin oranı kadınlarda %31 iken erkeklerde %21. Ay sonunda elinde harcanmamış bir miktar bırakabildiğini söyleyenlerin oranı ise erkeklerde %27, kadınlarda %21.

Fark 26-35 yaş grubunda daha da açılıyor: Bu yaştaki kadınların %40’ı maaşının ilk haftada tükendiğini söylerken erkeklerde oran %24. Gelir -2 grubunda da ay sonunda elinde para kaldığını söyleyen erkeklerin oranı %38, kadınların oranı %24.

Zorunluluklardan sonra açık ara ilk tercih giyim

Fatura ve temel giderlerin ardından katılımcıların kendilerine ayırabildiği bütçede giyim %49 ile açık ara ilk sırada yer alıyor. Dışarıda yemek/restoran %13 ile ikinci sırada bulunurken kozmetik ve seyahat de öne çıkan kategoriler arasında.

Bütçeden kısmak gerektiğinde de giyim dikkat çekiyor. Katılımcıların %78’i kategoriler içerisinde vazgeçmekte zorlandığı harcama alanları olduğunu belirtirken, giyim %19 ile en çok korunan kategori olarak ilk sırada yer alıyor. Gerektiğinde bütün kategorilerden kısabileceğini söyleyenlerin oranı ise %22.

“Hopi Pulse, tüketim eğilimleri konuşulurken taze bir referans noktası olacak”

Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, “Tüketici biz onu anlamaya çalışırken değişmeye devam ediyor. Yıllık ve dönemsel raporlar hâlâ çok değerli; ancak bugün değişimi yalnızca geriye bakarak okumak yeterli değil. Hopi Pulse’ı bu nedenle her seferinde tek bir sıcak meseleye odaklanan ve düzenli olarak devam eden bir araştırma serisi olarak kurguladık. Klasik bir anket bize tüketicinin ne söylediğini, alışveriş verisi ise ne yaptığını gösteriyor. Hopi’nin 21 milyon kullanıcı, 30 sektör ve 300’ü aşkın markadan oluşan ekosistemi sayesinde bu iki katmanı birlikte okuyabilme gücüne sahibiz. Hedefimiz, Hopi Pulse’ın tüketim eğilimleri konuşulurken güncel bir referans noktası olması” dedi.

“Bir araştırma bir kez yapıldığında haberdir; tekrarlandığında trend olur”

Hopi Growth, Data ve Merchant Success’ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mihrican Ünlü ise “Hopi Pulse modelini davranış, beyan ve zaman olmak üzere üç katman üzerine kurduk. Kullanıcılarımızın bize ne söylediğini dinliyor, anonim ve istatistiksel düzeyde alışveriş davranışını analiz ediyor ve bu iki katmanı düzenli aralıklarla birlikte okuyarak değişimi zaman içinde izliyoruz. Bir araştırma bir kez yapıldığında haberdir; aynı soru tekrarlandığında trend olur. Tüm analizler anonim ve istatistiksel bazda yapılıyor; Hopi müşteri verisini markalarla paylaşmıyor” diye konuştu.