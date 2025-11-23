Hopi ve Bitaksi stratejik iş birliğine imza attı

Milyonlarca kullanıcısıyla Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarını dönüştüren Hopi, Bitaksi iş birliğiyle kullanıcı deneyimini uçtan uca zenginleştirme vizyonunu ulaşıma taşıyor. Teknolojiyi merkeze alarak şehir içi ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getiren Bitaksi ise tam entegrasyonla Hopi ekosistemine katılarak kullanıcılarına yeni faydalar kazandırıyor.

Lansmana özel olarak Hopi ve Bitaksi, kullanıcılara kaçırılmayacak bir kampanya sunuyor. Hopililer bitaksi uygulamasına giriş yaptıktan sonra Hopi hesabını sadece bir kez eşleştirerek kampanyalara otomatik olarak katılabilecek ve Paracık kullanabilecek. Kampanya kapsamında kullanıcılar, ikinci yolculukta 50 Paracık, üçüncü yolculukta ise 100 Paracık ile toplam 150 Paracık kazanacak.

Hopi artık tüm alışveriş yolculuğunda müşterisinin yanında

Bitaksi ile yapılan stratejik iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu; “20 milyonu aşkın kullanıcımızla Hopi’yi, sadakatin ötesine geçen; veriye dayalı, markaların büyümesini destekleyen ve kullanıcı deneyimini kişiselleştiren bir müşteri teknolojileri ekosistemi olarak konumluyoruz. Bu vizyon doğrultusunda, Türkiye'nin ilk ve lider taksi çağırma uygulaması Bitaksi ile gerçekleştirdiğimiz tam entegrasyon, sektörler arası iş birliği gücümüzü net biçimde ortaya koyuyor. Amacımız kullanıcı deneyimini kesintisiz hale getirmek ve kullanıcılarımızın günlük yaşamlarında karşılaştıkları temel ihtiyaçlarda dahi Hopi avantajını sunmak. Böylece milyonlarca kullanıcıya daha kapsayıcı ve entegre bir değer zinciri yaratıyoruz. Önümüzdeki dönemde de Hopi'nin sunduğu değeri katlayarak artırmaya devam edeceğiz.”

“Kullanıcılarımızı yenilikçi çözümlerle buluşturmaya devam edeceğiz”

Bitaksi CEO’su Kaan Sancaklı Hopi iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Türkiye’nin ilk ve lider taksi çağırma uygulaması olarak, her ay milyonlarca kullanıcımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Hopi ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, şehir içi ulaşımda yarattığımız değeri daha ileri taşımamızı sağlayan önemli bir adım oldu. Bitaksi olarak amacımız; kullanıcılarımızın her yolculukta hızlı ve güvenli bir hizmet almasını sağlarken, onları ek faydalarla buluşturmak. ‘En yakın taksi bitaksi’ yaklaşımımız doğrultusunda, kullanıcılarımızı yenilikçi çözümlerle buluşturarak hayatlarına değer katmaya devam edeceğiz.”