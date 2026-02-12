Hopi ve Ipsos Türkiye’den özel günler için hediye alma alışkanlıkları araştırması: Hediye artık sadece sevgiliye değil; kendine de!

Hopi’nin uygulama içi anket modülüyle, 1.087 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve özel günlerde hediye alma alışkanlıklarını inceleyen araştırma; hediye alışverişine dair tercihleri gerçek zamanlı olarak ortaya koyarak markalara güncel ve güçlü içgörüler sunuyor. Araştırmaya göre hediye seçiminde tüketiciler, artık yalnızca eşlerini ya da partnerlerini değil, kendilerini de mutlu etmeyi seçiyor. Kendine hediye alanların tercihi en çok kozmetik, bakım, spa ve masaj gibi “iyi hissettiren” kategoriler olurken, bir bölümü de küçük bir tatil ile kutlamayı planlıyor.

Kadınlar Sevgililer Günü’ne erkeklerden farklı yaklaşıyor

Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala, tüketicilerin yüzde 48’i hediye alışverişine “evet” diyor. Hediye alma eğilimi yüzde 57 oranıyla erkeklerde daha yüksek. Kadınlar, Sevgililer Günü’nü yalnızca romantik bir bağla sınırlamıyor. Kadınlar eşi ya da partneri dışında kendisi için de alışveriş yapıyor.

Sevdiklerine giyim, kendini şımartmada bakım ve tatil

Hediye kategorilerinde liderlik %64 ile giyim ve aksesuar olurken, onu %24 ile kozmetik ve bakım takip ediyor. Ancak söz konusu “kendine hediye” olduğunda tercihler belirgin biçimde değişiyor. Bu kategoride alışveriş kozmetik ve bakım ürünlerinde %44’e, spa ve masaj gibi deneyim odaklı hediyelerde ise %26’ya yükseliyor. Üstelik bu tercihler yalnızca bakım kategorileriyle sınırlı kalmıyor; kendine hediye almayı planlayanların %19’u bu dönemi küçük bir tatil ile kutlamayı hedefliyor. Bu tablo, tüketicinin “iyi hissettiren deneyimlere” ilgisini ortaya koyuyor.

Özel günlerde hediyeyi kalp seçiyor, kasada kampanya ve uygun fiyat kazanıyor

Araştırma verileri, özel günlerde hediye seçerken her 10 kişiden 8’i için en büyük motivasyonunun karşı tarafı mutlu etmek olduğunu gösteriyor. Öte yandan kampanya ve fiyat avantajı da belirleyici unsurlar olarak ortaya çıkıyor. Kadınlarda bütçe hassasiyeti daha belirginken, kullanıcıların yüzde 42’si uygun fiyat ve kampanya sunan mağazaları tercih ediyor. Bu oran 56 yaş ve üzeri kullanıcılar arasında yüzde 51’e çıkarak fiyat odaklı alışveriş refleksinin yaşla birlikte daha da güçlendiğini gösteriyor.

Kadınlar alışverişte planlı, erkekler ise kampanya odaklı

Araştırma sonuçları, alışveriş stratejilerindeki cinsiyet farklılığını da rakamlarla ortaya koyuyor. Kadınların yüzde 38’i hediye alışverişini haftalar öncesinden planlayarak tamamlarken, erkeklerde erteleme ve kampanya takibi daha yaygın. Erkeklerin %28’i kampanya dönemlerini beklemeyi tercih ediyor, %17’si ise alışverişi son günlere bırakıyor. Karar verme hızında da benzer bir tablo dikkat çekiyor: Kadınların %59’u ne alacağını önceden bilerek “nokta atışı” alışveriş yaparken, erkeklerin %29’u daha çok araştırarak ve karşılaştırarak ilerliyor. Bu fark, kadınların daha planlı ve hızlı, erkeklerin ise daha fırsat ve fiyat odaklı bir alışveriş yaklaşımı benimsediğini ortaya koyuyor.

Sadece özel günlerde değil, içimizden geldiği için de hediye alıyoruz

Araştırmanın bir diğer dikkat çekici sonucu hediye kültürünün yalnızca takvimdeki özel günlerle sınırlanmadığı. Her 10 kişiden 8’i hediye almak için sadece Sevgililer Günü gibi özel tarihleri beklemiyor. “İçinden geldiği için” hediye aldığını belirtenler arasında en çok tercih edilen kategori yüzde 48 ile giyim ve aksesuar.

Özellikle kadınlarda ve 36–45 yaş grubunda bu oran %54’e kadar yükseliyor. Çiçek ya da tatlı gibi sembolik hediyelerden ziyade, günlük hayatta kullanılabilecek ürünlerin öne çıkması, hediyenin giderek daha işlevsel bir jest haline geldiğini ortaya koyuyor.

Doğru Hedef Kitleye Gerçek Zamanlı Erişim

Hopi CEO’su Elif Ateşok Şatıroğlu, Ipsos Türkiye ile kurulan bu stratejik iş birliğinin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Hopi olarak perakende dünyasında bir sadakat programı olmanın çok ötesinde, 20 milyonu aşkın kullanıcımızdan gelen gerçek alışveriş ve etkileşim verilerini ileri analitik yetkinliklerle içgörüye dönüştüren bir teknoloji ve veri platformuyuz. Ipsos Türkiye ile hayata geçirdiğimiz bu stratejik iş birliği, veri ve teknolojiyi köklü araştırma metodolojisiyle bir araya getirerek tüketici davranışlarını çok daha hızlı, gerçekleştiği an ve koşullar çerçevesinde anlamamızı sağlıyor.

Uygulama içi anket modülümüz sayesinde, doğru hedef kitlelere anlık ulaşıp saha araştırma süreçlerini kısaltıyoruz. Asıl farkı, anket verilerini gerçek alışveriş davranışlarıyla birleştirerek markalar için aksiyona dönük, stratejik içgörülere dönüştürmemizle yaratıyoruz. Bu iş birliğiyle içgörü üretmekle kalmıyor; ürün stratejisinden kampanya kurgusuna kadar uzanan kritik karar alanlarında somut aksiyon setleri sunuyoruz.”

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

“Hopi ile iş birliğimiz, araştırmada erişim, hız ve davranış temelli içgörüyü aynı potada buluşturan güçlü bir model sunuyor. Hopi’nin zengin veri tabanı sayesinde sahada erişimi sınırlı olan, yüksek satın alma gücüne sahip müşteri segmentlerine hızlı ve güvenilir biçimde ulaşabiliyor; farklı ihtiyaç ve beklentilere göre tanımlanan özel kitleler için derinlemesine, aksiyona dönük içgörüler üretebiliyoruz. Hopi’nin derin data gücünün sağladığı olanaklar da araştırma metodolojisi açısından önemli bir değer yaratıyor. Üniversite kampüsleri, AVM gibi gerçek zamanlı araştırma yapmak için erişimin sınırlı olduğu alanlar, Hopi ile etkin bir araştırma ortamına dönüşüyor. Böylece tüketici deneyimini bağlamı içinde ölçebiliyor, segment bazında karşılaştırmalı analizlerle karar süreçlerini gerçek yaşam temas noktalarıyla birlikte değerlendirebiliyoruz. Ipsos Türkiye ve Hopi’nin teknoloji yetkinliğini bir araya getirerek markalara daha hızlı, daha derin ve segment odaklı içgörüler sunuyoruz.”