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Hopi ve Yandex’ten yeni iş birliği kampanyası

Yandex ile yeni bir iş birliğine imza atan Hopi, kampanya kapsamında kullanıcılarına 100 Paracık kazandırıyor. Yandex’i varsayılan arama motoru olarak ayarlayan ve belirlenen adımları tamamlayan Hopi kullanıcıları bu ödülden faydalanabiliyor.

Haber Merkezi
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Hopi ve Yandex’ten yeni iş birliği kampanyası
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Kampanyadan yararlanmak isteyen kullanıcıların öncelikle, Hopi web sitesi ve mobil uygulamasında yer alan kampanya sayfası üzerinden yönlenerek “Yandex’i Seç” butonuna tıklamaları gerekiyor. Ardından, telefonlarında Yandex’i varsayılan arama motoru olarak belirleyen ve iki hafta içinde farklı günlerde toplam üç kez Yandex üzerinden arama yapan kullanıcılar kampanya koşullarını yerine getirmiş sayılıyor. Başvurunun ardından 100 Paracık, kullanıcıların kayıtlı cep telefonlarına Yandex tarafından 7 gün içerisinde SMS ile iletiliyor.

Hopi, bu kampanya ile kullanıcılarını dijital platformlarda da teşvik ederken; arama motoru tercihine yönelik bu deneyimi ödüllendirmeyi hedefliyor.

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