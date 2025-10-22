Hopi’de üst düzey atama

Hopi, yenilikçi vizyonuyla 10'uncu yılında başlattığı dönüşüm sürecinde ekibini güçlendirmeyi sürdürüyor. Satış ve alternatif satış kanallarında daha bütüncül bir gelir modeli oluşturmak amacıyla Satış, Affiliate Marketing, Reklam Teknolojileri ve Reklam Satış ekiplerini yeni dönemde, Satış ve Ticari İş Ortaklıkları çatısı altında birleştiren Hopi, Satış ve Ticari İş Ortaklıkları Genel Müdür Yardımcılığı görevine Cenk Çınar getirildi.

Saint Benoît Lisesi ve Yeditepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Çınar, yüksek lisans eğitimini Galatasaray Üniversitesi’nde tamamladı. Perakende sektöründe 16 yılı aşkın deneyime sahip olan Cenk Çınar; Esse, MediaMarkt ve Boyner gibi markalarda kategori, marka yönetimi, satın alma ve satış alanlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Hopi’nin kuruluşundan bu yana şirketin büyüme yolculuğunda aktif roller üstlenen Çınar, 2021 yılından bu yana Ticari İş Ortaklıkları Direktörü olarak görev yapıyordu. Ekim 2025 itibarıyla yeni görevine atanan Cenk Çınar, satış organizasyonu, ticari iş ortaklıkları, alternatif kanallar, reklam satışı ve teknolojilerinden sorumlu olacak. Cenk Çınar liderliğinde Hopi, çok kanallı satış stratejileri, yenilikçi gelir modelleri ve veri odaklı iş birlikleriyle ekosistemini büyütmeyi ve perakende teknolojileri alanındaki liderliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.