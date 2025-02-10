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Hopi’den Sevgililer Günü’ne özel çağrı: “Şubat Ayı Ayıların Ayı Olsun!”

Bundan tam beş yıl önce Hopi büyük bir çağrı yaptı: “Şubat Ayı Ayıların Ayı Olsun, Herkes Sevgilisine Ayı Alsın!” dedi. O dönem on binlerce ayı alındı, sevgilileri mutlu etti. Fakat bir soru hep akıllarda kaldı: Satın alınmayanlara ne oldu? İşte bu yıl Hopi, Sevgililer Günü’ne özel filmiyle tam da bu sorunun cevabını verdi. Beş yıl önce raflarda kalmış, unutulmuş ayıların başına gelenleri absürt ve eğlenceli bir dille anlattığı kampanyada Hopi, itibarsızlaştırılan ayıların itibarını geri kazandırmak için çağrısını yineledi.

Haber Merkezi
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Hopi’den Sevgililer Günü’ne özel çağrı: “Şubat Ayı Ayıların Ayı Olsun!”
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14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, milyonlarca aşık yine aynı sorunun peşinde: “Ne hediye alsam?” Eskiden işler daha kolaydı; sevimli bir ayıcık, kalpleri ısıtmaya yeterdi. Sonrasında ise ayılar gözden de gönülden de düştü. Zaman değişti; tüketici alışkanlıkları dönüştü ve en büyük kaybedenlerden biri hiç şüphesiz o sevimli oyuncak ayılar oldu. Bir zamanların en popüler Sevgililer Günü hediyesi olan ayıcıklar, artık bir köşede unutulmuş halde…

“Şubat Ayı Ayıların Ayı Olsun” sloganıyla yayınladığı reklam filminde Hopi, Sevgililer Günü’nde alınmayan ayıcıkların yıllar içinde başına gelen absürt durumları gözler önüne seriyor. “Bugün 18.5 milyon Hopili olarak daha büyük ve daha güçlü bir çağrımız var: Herkes sevdiğine bir ayı alsın! Alsın ki sokağa düşecek ayı kalmasın!, Alsın ki hiçbir ayı kötü şartlarda çalışmasın!, Alsın ki sevgi dolu kucaklara dönsünler ve sevgililer de mutlu olsun!” çağrısıyla Şubat ayını yeniden “Ayıların Ayı” ilan ediyor.

Hopi’nin büyükten küçüğe tüm ayıcıkları, sevgi dolu kalpleri yeniden mutlu etmek için seçili Boyner mağazaları ve Boyner'in internet sitesinde yerini alıyor.

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