HorecaDepot Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Tanrıkulu, Belçika Kralı ve Kraliçesi’ni ziyaret etti

Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesini hedefleyen resmi ekonomik misyon öncesinde gerçekleşen bu önemli temas, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ve karşılıklı güvenin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.



Ziyaret sırasında Abdurrahman Tanrıkulu, Belçika Kraliyet Ailesi’ne; Türk ve Belçikalı iş dünyası temsilcilerini bir araya getiren vizyoner yaklaşımları, ekonomik diplomasiye verdikleri destek ve iki ülke arasındaki ticari köprülerin güçlendirilmesine sundukları katkılar nedeniyle teşekkürlerini iletti.



Tanrıkulu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



“Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin daha güçlü bir seviyeye taşınmasına katkı sağlayacak bu önemli misyonun parçası olmaktan büyük onur duyuyoruz. Sayın Kral Philippe ve Kraliçe Mathilde’nin iş dünyasına verdikleri destek, iki ülke arasındaki dostluk ve ticari ilişkiler açısından son derece kıymetlidir.”



Dün başlayan Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında; yatırım, horeca, gayrimenkul, sanayi, lojistik ve sürdürülebilir ticaret alanlarında birçok üst düzey görüşme ve iş birliği temasının yapılması bekleniyor.



HorecaDepot, uluslararası ticaret, horeca çözümleri ve yatırım projeleri alanındaki faaliyetleriyle Avrupa ile Türkiye arasında ekonomik iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.