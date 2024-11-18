Horoz Lojistik, Bursa’da e-ihracatı anlattı

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Horoz Lojistik tarafından eBay ve e-Tradeport iş birliğiyle düzenlenen “Otomotiv ve Yedek Parça Sektöründe Yeni Fırsatlar” etkinliği Hilton Bursa’da yapıldı. Etkinliğe Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü e-ihracat ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Ticaret Bakanlığı Hizmet İhracat Genel Müdürlüğü temsilcileri, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz katıldı. Etkinlikte Tradeport Genel Müdürü Erkan Yozkat, “Tradeport & eBay Entegrasyonu ile 194 Ülkeye Nasıl Satış Yapılır?” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca 133 milyon aktif satıcı, 190 ülkede, satış hacmi 18.3 milyar dolar olan eBay’ın da faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

Açılışta konuşan Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, ihracat süreçlerinde lojistik altyapının önemine işaret etti. Gürbüz, “İhracatta sunduğumuz çözümlerle iş ortaklarımızla birlikte büyümeyi ve değer yaratmayı hedefliyoruz. Özellikle lojistik altyapısına uygun geniş hizmet alanları oluşturmadığımız sürece iş süreçlerimiz kolaylaşmıyor. Bu noktada, devletimizin destekleriyle coğrafi avantajlarımızı ve hizmet çeşitliliğimizi en uygun maliyetlerle birleştirerek güçlü çözümler sunuyoruz. Mobilya sektörü, yurt dışı açılımlarımızda yoğun çalıştığımız bir alan. Online satışlar ve geleneksel ticaret kanallarıyla bu sektörde önemli adımlar atıyoruz. Otomotiv sektörü de bizim için stratejik önemde. Bu sektörlerde iş ortaklarımızla birlikte çalışarak kat edilecek çok yol olduğuna inanıyoruz” dedi.