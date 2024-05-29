Türkiye’nin köklü lojistik firmalarından olan Horoz Lojistik’in halka arz süreci başladı. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname, 24 Mayıs 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak, 24 Mayıs 2024’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı. Satış yöntemi borsa dışında QNB Finans Yatırım Menkul Değerler’in konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek. Sabit fiyatla talep toplama ve en iyi gayret aracılığı uygulanıyor olacak. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Mayıs 2024 olarak belirlenen halka arzda 1,00 TL nominal değerli paylar 55,00 TL’den satışa sunulacak.

Horoz Lojistik paylarının halka arzında, şirket sermayesinin 72 milyon 488 bin 84 TL’den 90 milyon 488 bin 84 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 18 milyon TL nominal değerli 18 milyon adet B grubu hamiline pay ve mevcut ortaklardan Taner Horoz'a ait toplam 2 milyon 500 bin TL nominal değerli 2 milyon 500 adet B grubu hamiline pay olmak üzere toplam 20 milyon 500 bin TL nominal değerli 20 milyon 500 bin TL adet B grubu hamiline payın halka arzı planlandı.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde toplam halka arz edilen payların yüzde 20’sine tekabül eden ve şirketin mevcut ortaklarından Taner Horoz'a ait 4 milyon 100 bin TL nominal değerli ve toplamda halka arz edilen payların yüzde 20’sine tekabül eden B grubu hamiline payların dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi ile toplamda 4 milyon 100 bin TL nominal değerli 4 milyon 100 bin adet B grubu hamiline payın halka arzı planlanıyor. Ek pay satışının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, toplam azami 24 milyon 600 bin TL nominal değerli 24 milyon 600 bin adet B grubu hamiline payın halka arzı gerçekleşecek.

"Halka arzdan gelecek fonun bir kısmını işletme sermayemizi artırmak için kullanacağız"

Halka arz süreci öncesi gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında konuşan Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, entegre lojistik çözümleri ürettiklerini söyledi.

Tüketicilere kadar olan bütün süreçte yurt içi ve dışında deniz, kara ve hava yoluyla tüm mal hareketini sağladıklarına dikkat çeken Horoz, buradaki depolama hizmetlerini ve mağazaların siparişlerini tüketiciye ulaştırma hizmetlerini kapsayacak şekilde tüm süreci yöneten bir şirket olduklarını ifade etti.

İşlerinde güven son derece önemli olduğunu belirten Horoz, “Burada da biz borsayı bugüne kadarki sürdürdüğümüz kurumsallaşma sürecimizi taçlandırmak olarak görüyoruz. Saydamlık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik konusunda attığımız adım ve geldiğimiz noktayı halka açılarak kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz." dedi.

İzahnamelerinde de belirttikleri gibi halka arzdan gelecek fonları kullanacakları üç temel alan olduğuna dikkati çeken Horoz, şunları kaydetti: “Bir tanesi, büyük hacimlerde depolarımız var ve buralardaki aydınlatma, mekanizasyon ve iş makinaları tamamen elektrikle çalışıyor. Onun için sürdürülebilirlik ve çevre vizyonumuz çerçevesinde bir güneş enerjisi santrali yapmayı planlıyoruz. Bununla birlikte depolarımızdaki elektriği de kendimiz üretmiş olacağız. Öte yandan e-ticarete dönük robotik otomasyonlu depolardan yapmaya başladık. Ülkenin en hızlı, tam otomasyonlu çalışan deposunu yaptık. Bunu devam ettiriyoruz. Halka arzdan gelecek fonun bir kısmını da işletme sermayemizi artırmak için kullanacağız. Böylece daha fazla müşteriye hizmet verecek sermaye yapısını oluşturacağız.”

Horoz, gelecek dönemde en önemli hedeflerinin Türkiye’nin ekonomik politikasının paralelinde Türk ihracatçısına gereken lojistik hizmeti en iyi şekilde ve en uygun maliyetle sunmak olduğunu aktardı.

“Yatırımların artarak devam etmesini bekliyoruz”

QNB Finansinvest Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Esen Pamir Karagöz ise şunları söyledi: “Horoz Lojistik global iş birlikleri, 100’den fazla ülkeye sunduğu hizmet, e-ticaret ve e-ihracat alanlarına yaptığı yatırım, yurt içi ve yurt dışı dağıtım ağıyla birlikte çözüm ortaklarına uçtan uca lojistik hizmetleri sunmuş ve her zaman müşteri mutluluğunu faaliyetlerinin merkezine almıştır. Tüm dünyada ve ülkemizde hızla büyüme kaydeden, şirketlere lojistik hizmetinin dışardan sağlandığı üçüncü parti lojistik sektörü Türkiye’de gayrisafi yurtiçi hasıladan yüzde 10 seviyesinde pay almaktadır. Gelecek yıllarda da bu sektördeki yatırımların artarak devam etmesini bekliyoruz.”

Türkiye’de 2020 yılından bu yana 170’e yakın 7,8 milyar ABD doları büyüklüğünde halka arz gerçekleştiğini söyleyen Karagöz, Horoz Lojistik’in halka arzının da Borsa İstanbul’da lojistik sektöründe önemli bir rol oynayacağını düşündüğünü belirtti. Karagöz, “Horoz Lojistik halk arzında QNB Finansinvest olarak konsorsiyum liderliğimizde 29-30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde 55 TL fiyat ile talep toplayacağız ve tahsisatın yüzde 75’ini yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’ini de yurt içi kurumsal yatırımcılara ayırmış bulunuyoruz. Horoz Lojistik’in halka arzına tüm yatırımcımızı davet ediyoruz.” dedi.