Howden, deprem bölgesinde sigorta bilincini artıracak

İngiltere merkezli Howden Group Holdings’in sigorta brokerlik kolu Howden, Gaziantep’te beşinci ofisini açtı. Yeni ofiste hasar uzmanı da dahil tam kadro hizmet vereceklerini söyleyen Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, “Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinin ardından elbette yaşanan tüm acıları dindirebilmemiz mümkün değil. Ancak mali kayıpları telafi edebilmek için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaşadığımız acı deneyim bize sadece sigortalılık oranının değil, doğru bilgilerle sigorta yapılması gerekliliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Howden Group Holdings olarak biz de depremin yaralarını sarmaya çalışan şehirlerimizden biri olan Gaziantep’te beşinci ofisimizi açıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

"Amacımız farkındalığı artırmak"

Bugüne kadar faaliyetlerini İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’daki ofislerle sürdürdüğünü hatırlatan Yılmaz, “Gaziantep, Güneydoğu Anadolu’da açılan ilk ofisimiz olarak önem taşıyor. Bölgede özellikle kurumsal risk yönetimine ağırlık vermeyi planlıyoruz. Gaziantep ofisimizle şehrin ihtiyaçlarının giderilmesinin ötesinde bölgeye verdiğimiz hizmetlerimizin kalitesinin de artacağına inanıyoruz. Devletimizin, vatandaşlarımızın yanında olmak için verdiği çabalara ek olarak bizler de üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız.” değerlendirmesini yaptı.

Bölgede, zorunlu olan DASK’ta dahi yüzde 50 civarında olduğunu kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“6 Şubat depremi sonrası sigorta sektörünün ödediği hasar yaklaşık 5 milyar dolar oldu. Bu oran, depremin bölgeye maliyetinin sadece yüzde 5’ine karşılık geliyor. Dünyada iyi örneklere baktığımızda bu oranın en azından yüzde 25-30’lar seviyesinde olması beklenirdi. Bugünkü tablo, en azından 25 ila 30 milyar dolarlık bir fonlamayı kazanamadığımızı gösteriyor. Önümüzdeki dönemde amacımız, sadece bölgede değil tüm Türkiye’de, tıpkı finansal okuryazarlık gibi sigorta sektöründe de farkındalığı artırmak olacak. Howden olarak, elimizi taşın altına koyup gerekli çalışmaları aktif olarak yapıyoruz. Hem bölge insanının hem de iş dünyasının yanındayız. Dünya ölçeklerinde sunduğumuz sigorta hizmetiyle hep birlikte yaraların sarılması için gayret göstereceğiz.”