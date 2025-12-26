Howmet Aerospace, Stanley Black & Decker’in havacılık birimini 1,8 milyar dolara satın alıyor

Howmet Aerospace (HWM.N), Stanley Black & Decker’in (SWK.N) havacılık bağlantı elemanları üreticisi Consolidated Aerospace Manufacturing’i (CAM) yaklaşık 1,8 milyar dolar nakit karşılığında satın alacağını açıkladı.

Açıklamanın ardından Stanley Black & Decker hisseleri yüzde 6 yükselirken, Howmet hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı. CAM’in 2025 yılı için toplam gelir beklentisi 405 ila 415 milyon dolar arasında bulunuyor. Howmet, satın almayı 2026’nın ilk yarısında tamamlamayı planlıyor ve federal vergi avantajlarıyla desteklenecek anlaşmanın şirketin büyüme stratejisine katkı sağlayacağını belirtiyor.

Havacılıkta birleşme ve satın alma dalgası

Havacılık sektöründe birleşme ve satın alma hareketliliği dikkat çekiyor. Boeing ve Airbus’ın artan siparişleri tedarikçileri güçlendirirken, son dönemde benzer işlemler öne çıktı. TriMas Corp havacılık birimini Tinicum’a 1,45 milyar dolara satarken, KKR de Novaria Group’u Arcline Investment Management’a 2,2 milyar dolara devretti. TD Cowen analisti Gautam Khanna, aero bağlantı elemanı işlemlerinin son dönemde oldukça canlı olduğunu ve CAM’in özel sermaye destekli diğer satışların ardından geldiğini vurguladı.

Stratejik uyum ve maliyet sinerjileri

Stanley Black & Decker, CAM’i 2020 yılında 1,5 milyar dolara satın almıştı. Havacılık ve savunma sanayileri için bağlantı elemanları, fittings ve mühendislik bileşenleri üreten CAM, Howmet’in mevcut iş kollarıyla stratejik uyum sağlayacak. Şirket, jet motoru bileşenleri, bağlantı sistemleri ve gövde yapısal parçaları üretiyor. Bu satın almanın Howmet’in yıllık 1,7–1,8 milyar dolarlık aero bağlantı elemanı işine entegre edilmesiyle önemli maliyet sinerjileri yaratması bekleniyor.

Stanley Black & Decker ise satıştan elde edeceği gelirle borçlarını azaltmayı ve 2025 sonuna kadar 2 milyar dolar tasarruf hedefleyen üç yıllık maliyet düşürme programını desteklemeyi amaçlıyor.