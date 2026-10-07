HSBC İngiltere'de varlık yönetimi kadrosunu yarıya indirmeyi planlıyor

HSBC, İngiltere'deki varlık yönetimi operasyonunda kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Planın odağında yapay zeka tabanlı sistemler ve dijital hizmetler yer alıyor. Banka, yüksek gelir grubundaki müşterilere daha düşük maliyetle hizmet sunmayı amaçlıyor. Bu strateji doğrultusunda yönetim ve uzmanlık gerektiren pozisyonlarda önemli ölçekte azaltıma gidilmesi değerlendiriliyor. Mevcut plan kapsamında yönetici ve uzman rollerinin neredeyse yarısının kaldırılması öngörülüyor. Finansal danışman sayısında ise daha sert bir daralma planlanıyor. Danışman kadrosunda %70'e yakın azaltım hedefleniyor. Banka yönetiminin konuya ilişkin istişare sürecini başlattığı öğrenildi. Uygulamaya geçilmesi halinde bu adım, İngiltere varlık yönetimi birimindeki en büyük personel daralmalarından biri olacak. Etkilenen personelin ay sonuna kadar işten ayrılmasının planlandığı ifade ediliyor.

Hizmet modeli dijitale kayıyor

Banka, varlıklı müşterilere yönelik hizmetleri dijitalleştirme yoluna gidiyor. Ürün ve hizmetlerin büyük kısmının teknoloji destekli kanallar üzerinden sunulması hedefleniyor. Bu yaklaşım, yüz yüze danışmanlık modelinin daha sınırlı kullanılması anlamına geliyor. Yapay zeka araçlarıyla müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verilmesi amaçlanıyor. HSBC UK tarafından yapılan açıklamada dijital ürünlerin ve müşteri yolculuklarının genişletilmeye devam edeceği vurgulandı.

Elhedery döneminde maliyet odaklı sadeleşme

HSBC Üst Yöneticisi Georges Elhedery Eylül 2024'te göreve başladı. Göreve gelmesinden bu yana banka daha sade bir organizasyon yapısına geçiş yaptı. Maliyetlerin düşürülmesi ve operasyonların birleştirilmesi stratejinin temel unsurları olarak öne çıkıyor. Elhedery, yapay zekanın çalışan verimliliğini yükseltebileceğini sıkça dile getiriyor. Teknoloji harcamalarını doğrudan kendisinin takip ettiğini belirten Elhedery, bu kaleme yapay zeka token maliyetleri ve yazılım lisans giderlerinin de dahil olduğunu aktarmıştı. İngiltere'deki personel planı, bankanın yapay zekayı doğrudan iş gücü yapısına yansıttığı en somut adım olarak değerlendiriliyor.

Sektör genelinde benzer adımlar

HSBC'nin kararı bankacılık sektöründeki genel eğilimle paralellik gösteriyor. Bankalar otomasyon ve yapay zeka yatırımlarını artırırken destek kadrolarında küçülmeye gidiyor. Standard Chartered da benzer bir plan açıkladı. Banka, destek iş gücünde 2030'a kadar %15'i aşan bir azaltım hedefliyor. Bu daralmanın otomasyon ve yapay zeka destekli verimlilik artışıyla sağlanacağı belirtiliyor.

Varlık yönetiminde danışmanlık modeli değişiyor

Yapay zeka özellikle standart müşteri işlemlerinde daha yaygın kullanılmaya başlandı. Portföy bilgileri, ürün kıyaslamaları ve temel finansal yönlendirmeler dijital kanallara taşınıyor. Bu nedenle geleneksel danışmanlık kadrolarının yapısı yeniden kurgulanıyor. HSBC'nin İngiltere'ye yönelik planı da bu dönüşümün en net örneklerinden biri olarak öne çıktı.